Порядка 150 выпускников вуза в Ленинском округе получили дипломы

В Ленинском городском округе состоялся выпускной Московского регионального социально-экономического института. Дипломы получили около 150 вчерашних студентов. А всего за время своей работы вуз подготовил свыше 10 тысяч специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Это 31-й выпуск нашего института. В этом году у нас богатый „урожай“ красных дипломов: 27 юношей и девушек закончили обучение с отличием. Мы гордимся, что год от года уровень подготовки наших студентов растет. Это отметили и члены аттестационной комиссии из Министерства образования Российской Федерации в ходе защиты дипломов», — сказала ректор МРСЭИ Елена Золотухина.

Она уточнила, что в институте готовят бакалавров по направлениям «Юриспруденция», «Психология», «Дизайн», «Государственное и муниципальное управление», «Экономическая безопасность» и других востребованных для региона специалистов социально-экономической сферы. Выпускники вуза работают на предприятиях и в организациях в Ленинском округе, других муниципалитетах Подмосковья, в Москве и других регионов России.

Почетным гостем выпускного вечера стал заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман. Он передал поздравления от Станислава Каторова, поблагодарил преподавателей и родителей выпускников и вместе с ректором вуза вручил ребятам дипломы.

«Не ограничивайтесь только тем образованием, которое указано у вас в дипломе. Вся ваша жизнь должна стать непрерывным самообразованием, потому что ваш главный актив — это вы сами, а главные ценности — это время, поддержка близких и создание семьи. Верьте в себя, ставьте амбициозные цели и достигайте их!» — обратился к выпускникам Иван Гетман.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев