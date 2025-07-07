Спортпроект «Звездное лето в Подмосковье» запустят 13 июля на пляже в Талдоме

​На пляже парка культуры и отдыха «Солнечный берег» в Талдомском округе 13 июля стартует новый уникальный спортивный проект — «Звездное лето в Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Звездное лето в Подмосковье» — это серия спортивных тренировок и мастер-классов для жителей и гостей региона, предпочитающих летний отдых у воды. Участниками проекта станут титулованные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также известные артисты и участники телепроекта «Титаны».

​В стартовом событии проекта примут участие: чемпион и призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Легков, двукратный чемпион России по баскетболу, победитель Лиги Европы ФИБА Виктор Кейру, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров и обладатель Кубка России по волейболу на снегу, призер чемпионата России по пляжному волейболу Дарья Павлова.

​Для всех любителей активного пляжного отдыха запланированы: бодрящая разминка и мастер-классы от именитых спортсменов, подвижные игры, интерактивные развлечения для всей семьи, «водная битва», волейбольный матч, розыгрыши призов и автограф-сессия со звездными гостями мероприятия.

Всего в текущем летнем сезоне запланировано пять спортивных пляжных фестивалей: в Талдомском округе, на пляже «Солнечный берег» в Электростали, на пляже в парке «Авангард» в Лыткарине, пляж на карьере «Волкуша» в Сергиево-Посадском округе, пляж в лесопарке «Загорское море» и в Коломне, пляж на реке Коломенка.

В расписание мероприятий могут быть внесены изменения в зависимости от погодных условий — следите за публикациями пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дата и время проведения стартового фестиваля: 13 июля с 11:30 до 14:30. Место проведения: Талдомский городской округ, поселок Запрудня, парк культуры и отдыха «Солнечный берег».

​Проект «Звездное лето в Подмосковье» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.