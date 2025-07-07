За первое полугодие в Ленинском обработано более 30 га земли от борщевика

В подмосковном Ленинском городском округе ведется активная борьба с борщевиком Сосновского. За счет средств местного бюджета устранение ядовитого сорняка запланировано на 67 гектарах территории, находящейся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности. За первое полугодие обработано более 30 гектар земель. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ленинского городского округа.

«Места произрастания борщевика в Ленинском округе нанесены на интерактивную карту на геопортале Подмосковья. Там можно найти информацию по каждому участку, такую, как категория земель, площадь поражения, ведомство, ответственные за уничтожение борщевика, приоритет истребления, когда планируется ликвидация или даты выполненных работ», — сказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев.

Обработку борщевика Сосновского гербицидом в соответствии с планом работ выполняет подрядная организация ООО «Элеос».

К работам по уничтожению борщевика на территории округа также привлечены МБУ «Дорсервис» и МБУ «Благоустройство». Для оперативного реагирования на обращения граждан была организована мобильная бригада, осуществляющая точечный покос борщевика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.