Плановые профилактические работы начались в спортивном центре Ленинского округа

В подмосковном Ленинском городском округе как в Видном, так и в поселке Развилка, детский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин» временно приостановил свою работу для проведения плановых профилактических и косметических мероприятий. Подобные мероприятия проводятся ежегодно в летний период. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Эти ежегодные работы нацелены на поддержание высокого уровня безопасности и качества услуг, которыми славится наше учреждение. В течение этого периода будет осуществлен комплекс технических проверок, замена устаревшего оборудования и расходных материалов, включая обновление кварцевого песка в фильтрах, а также очистка пластин, генерирующих ионы серебра и меди. Открытие бассейна в Видном запланировано на 1 августа, а в Развилке — через два месяца из-за замены сенсорных кнопок в душевых и электропроводки», — сказала директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

В настоящее время вода из бассейна слита, демонтированы переливные лотки для частичной замены гидроизоляции и проведения профилактических работ. После этого все трубы будут продезинфицированы хлором. Фильтры в системе вентиляции уже заменены. В ближайшее время начнется реставрация кафельной плитки в чаше бассейна и частичное обновление фильтрующих элементов из серебра и меди в системе водоподготовки. Кроме того, запланирован косметический ремонт раздевалок, душевых, холла, а также обновление входной зоны — замена плитки на лестнице и покраска арки с названием центра.

Центр является одним из самых популярных мест для занятия плаванием и другими видами спорта как для детей, так и для взрослых в Ленинском городском округе. Он известен своими стандартами безопасности и качеством воды, которое поддерживается на высоком уровне.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.