Bloomberg: в 2025 году «Газпром» могут освободить от налога на добычу газа

В следующем году российскую транснациональную энергетическую компанию «Газпром» могут освободить от налога на добычу полезных ископаемых в связи с убытками газового гиганта, сообщает Lenta.ru .

Как пишет агентство Bloomberg, трубопроводный экспорт в Европу был для «Газпрома» крупнейшим рынком сбыта, однако после начала СВО большая часть поставок сократилась. По итогам прошлого года компания столкнулась с многомиллиардными убытками впервые за последние 25 лет.

В статье отметили, что за год чистый убыток концерна составил 629 млрд рублей, а выручка упала до 8,542 трлн рублей (-26,8%). При этом в 2022 году «Газпром» получил 1,226 трлн рублей прибыли.

Из материалов следует, что в 2023 году российское правительство обязало газового гиганта заплатить налог на непредвиденные доходы, планируя собрать около 50 млрд рублей ежемесячно с 2023 по 2025 годы. Однако сейчас обсуждается снижение налогов, с целью поправить поправить финансовые результаты компании.

Ранее стало известно, что Молдавия по-прежнему не признает гигантский долг перед «Газпромом» за поставки газа в размере 700 млн долларов.