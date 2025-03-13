Bloomberg: США обсуждают с Россией возможность сотрудничества с «Газпромом»

США ведут диалог с Россией о возможности будущего сотрудничества с «Газпромом» в международных проектах, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, переговоры пока на начальной стадии. Кроме того, неизвестно, кто именно возглавляет эти переговоры и принимают ли в них участие представители администрации президента США Дональда Трампа.

При этом, как пишет агентство, совместные американо-российские проекты могут касаться Азиатского и Европейского регионов.

Ранее европейские страны выразили серьезную обеспокоенность в связи с возможным сотрудничеством США и России по восстановлению работы «Северного потока — 2». Правительство Германии активно ищет решения для предотвращения возобновления этого проекта, так как работа газопровода крайне невыгодна для Европы.