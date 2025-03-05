Европа в панике: Россия и США могут восстановить работу «Северного потока — 2»

Кабмин ФРГ: «Северный поток — 2» не сертифицирован и не может быть использован
Политика
PR Allseas. Собственная работа

Фото - © PR Allseas. Собственная работа/Wikipedia.org

Европейские страны выразили серьезную обеспокоенность в связи с возможным сотрудничеством США и России по восстановлению работы «Северного потока — 2», сообщает «Царьград».

Правительство Германии активно ищет решения для предотвращения возобновления этого проекта, так как работа газопровода крайне невыгодна для Европы.

Согласно информации, опубликованной в издании Bild, немецкое правительство изучает все доступные способы, чтобы не допустить его ввода в эксплуатацию.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что «Северный поток — 2» не сертифицирован и «вообще не может быть использован».