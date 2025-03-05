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Кабмин ФРГ: «Северный поток — 2» не сертифицирован и не может быть использован

Европейские страны выразили серьезную обеспокоенность в связи с возможным сотрудничеством США и России по восстановлению работы «Северного потока — 2», сообщает «Царьград» .

Правительство Германии активно ищет решения для предотвращения возобновления этого проекта, так как работа газопровода крайне невыгодна для Европы.

Согласно информации, опубликованной в издании Bild, немецкое правительство изучает все доступные способы, чтобы не допустить его ввода в эксплуатацию.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что «Северный поток — 2» не сертифицирован и «вообще не может быть использован».