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Bloomberg: Словакия стала одним из крупнейших поставщиков оружия в Европе

Согласно отчету главного экономиста банка CSOB Марека Габриса, Словакия в прошлом году удвоила свои экспортные поставки оружия и боеприпасов, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

«Словакия стала одним из крупнейших экспортеров оружия в Европе по объему экспорта на душу населения или в ВВП», — заявил Габрис.

В 2024 году Словакия установила рекорд, экспортировав вооружений на сумму более 1,2 млрд евро.

Отмечается, что экспорт составляет 0,9 процентов от общего объема экономики страны, которая оценивается в 130 млрд евро.

Ранее политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров сообщил, что если вдруг дело дойдет до участие европейских стран в конфликте на Украине, то Венгрия и Словакия однозначно откажутся, страны Южной Европы и ФРГ постараются «замотать» вопрос бюрократическими методами.