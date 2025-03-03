Инициатива испаряется: какие страны НАТО откажутся вводить войска на Украину

Если вдруг дело дойдет до участие европейских стран в конфликте на Украине, то Венгрия и Словакия однозначно откажутся, страны Южной Европы и ФРГ постараются «замотать» вопрос бюрократическими методами, а энтузиазм, с которым Польша поддерживает антироссийские инициативы, может испариться, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Не стоит сбрасывать со счетов позицию многих стран НАТО, настроенных категорически против этой лондонской авантюры. Во всяком случае, Венгрия и Словакия однозначно откажутся, страны Южной Европы и ФРГ постараются „замотать“ вопрос бюрократическими методами, а энтузиазм, с которым Польша поддерживает антироссийские инициативы, может испариться, как только встанет вопрос об участии в прямой военной интервенции на Украину. Кстати, польская армия сейчас — одна из самых многочисленных и подготовленных в Европе. Без нее этот план гарантированно провалится», — сказал Сипров.

Он добавил, что прибалты, скандинавы, армии стран Бенилюкса, французы и британцы едва ли смогут собрать группировку численностью более 100 тыс. солдат. Причем, скорее всего, никакой ресурсной поддержки — разведданных, спутниковой связи, техники, ГСМ, боеприпасов, прикрытия группировки с воздуха — от США они не получат.

«Общая численность армий стран НАТО без учета США оценивается в 1,3 млн человек. Однако стоит отметить, что сюда включают и полумиллионную турецкую армию, которая ни при каком раскладе не примет участия в военной авантюре Лондона. То есть базовая численность для оценки так называемого миротворческого контингента снижается до 800 тыс. — но это по штатным расписаниям. Общим местом для европейских армий стал некомплект личного состава: для большинства стран эта разница между „бумажной“ и фактической численностью составляет от 10% до 20%», — рассказал политолог.

Сипров уточнил: контингент в 200 тыс. военнослужащих, об отправке на Украину которых так настоятельно просил Зеленский, — это максимум, который европейцы могут послать туда.

«Америка была и остается системообразующей страной Североатлантического блока, и вряд ли хоть один солдат из армий НАТО будет отправлен на Украину без санкции Вашингтона. А нынешняя администрация такую санкцию не даст — европейцам это уже объяснили. Вероятнее всего, упрямство, с которым Лондон подбивает своих партнеров поучаствовать в украинской авантюре, связано со стремлением британских политиков выиграть время», — отметил эксперт.

По его словам, эти политики прекрасно понимают: появление регулярных частей Альянса на Украине служит достаточным основанием, чтобы задействовать нормы доктрины ядерного сдерживания России. Причем даже если это будут части материально-технического обеспечения, которые на выстрел не приблизятся к конституционным территориям РФ.

«В Лондоне надеются на прекращение огня до заключения договора по украинскому вопросу и будут играть на стремлении США переложить бремя затрат на безопасность в Европе на самих европейцев. Конечная цель этой хитрой и разнонаправленной игры англичан — сохранить свой военно-политический контроль над территорией Украины путем ввода под видом миротворческого контингента войск нескольких европейских стран. Своими силами эту задачу они решить не смогут даже при самом благоприятном для них стечении обстоятельств», — заключил Сипров.