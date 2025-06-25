Банкир Прозоров: сейчас для вкладчиков открывается короткое окно возможностей

сегодня в 12:08

Велика вероятность того, что уже в июле Банк России может понизить ключевую ставку. Скорее всего, она упадет на один процентный пункт. Это решение запустит цепочку изменений, заявил РИАМО председатель правления банка Хлынов Илья Прозоров.

Так, банки постепенно начнут менять условия по депозитам, что в ближайшие месяцы означает падение доходности по вкладам для обычных граждан, отметил он.

«Для тех, кто хочет выгодно разместить свои деньги, сейчас открывается короткое окно возможностей», — подчеркнул банкир.

По мнению Прозорова, нынешний период можно назвать удачным для получения хорошей прибыли, поскольку оформление долгосрочного вклада прямо сейчас позволит зафиксировать высокие проценты на весь срок договора и избежать потерь от будущего снижения ставок.

Эксперты ожидают, что дальнейшее замедление инфляции и стабилизация экономики позволят Банку России продолжить смягчение монетарной политики, что окажет влияние на кредитные и депозитные ставки в банковском секторе.