Врачи НИКИ детства рассказали, как диабет может скрываться за ОРВИ

Врачи НИКИ детства помогли 14-летнему подростку, у которого первые проявления сахарного диабета остались незамеченными на фоне симптомов ОРВИ. Мальчик попал в реанимацию с опасным осложнением, сейчас угрозы его жизни нет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

У подростка появились кашель, слабость и температура, затем — тяжелое учащенное дыхание и спутанность сознания. К приезду скорой уровень глюкозы крови составлял около 20 ммоль/л. Мальчика госпитализировали в реанимацию с диабетическим кетоацидозом — угрожающим жизни осложнением выраженного дефицита инсулина.

Врачи подтвердили впервые выявленный сахарный диабет 1 типа и начали инсулинотерапию. После стабилизации состояния пациента перевели в эндокринологическое отделение. Он и его семья прошли обучение в «Школе сахарного диабета».

При диабете 1 типа иммунная система повреждает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Его введение становится жизненно необходимым. Терапию подбирают индивидуально, учитывая потребность между приемами пищи, ночью и при употреблении углеводов. Семью учат контролировать глюкозу, рассчитывать углеводы и дозы инсулина, учитывать физическую активность и действовать во время болезни.

«Сильная жажда, частое мочеиспускание, резкая слабость и снижение веса у ребенка — повод сразу проверить уровень глюкозы», — отметила директор НИКИ детства Нисо Джумаевна.

Она подчеркнула, что помпы и системы непрерывного мониторинга глюкозы помогают детям учиться, заниматься спортом и вести активную жизнь.

Отделение открылось 1 сентября 2022 года и стало первым специализированным отделением детской эндокринологии в Московской области. Здесь лечат диабет 1 типа, заболевания щитовидной железы и надпочечников, нарушения роста и полового развития, ожирение и патологии фосфорно-кальциевого обмена. Специалисты также изучают психологические аспекты жизни с диабетом и новые подходы к лечению детского ожирения.

14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с сахарным диабетом и День эндокринолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.