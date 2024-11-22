Инвестиционный банкир Евгений Коган заявил, что новый пакет антироссийских санкций, анонсированный Соединенными Штатами накануне, может ударить по РФ более серьезно. Эти ограничения эксперт назвал «черным лебедем» для рубля, сообщает Lenta.ru .

Новые санкции затрагивают расчеты за экспорт. В том числе ограничения коснулись «Газпромбанка», через который страны Европы платили РФ за поставки газа.

По словам Когана, эти санкции станут «черным лебедем» для рубля. Под этим понятием подразумевается одно обстоятельство, под воздействием которого ухудшается действие других негативных факторов, ведущих к кризису.

Эксперт считает, что на фоне ограничений экспортные доходы РФ могут упасть, что скажется на рубле. Между тем, подчеркнул Коган, российская валюта уже находится на минимальных уровнях за год. Эксперт допустил, что вскоре курс доллара может взлететь выше 105 руб.

При этом банкир уверен, что российская валюта укрепится, если будут налажены новые цепочки трансграничных платежей.

Между тем в Кремле заявили, что Россия найдет варианты для оплаты газа европейскими странами. На это может потребоваться время.