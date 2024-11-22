В Кремле заявили, что Россия найдет варианты для расчетов за газ с Евросоюзом

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Песков: РФ найдет, как решить ситуацию с оплатой ЕС газа после санкций США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона найдет варианты для оплаты газа европейскими странами после введения санкций США против Газпромбанка, сообщает РБК .

«Может быть, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 2022 года рублевые операции с недружественными странами за поставки российского газа осуществляются через счета Газпромбанка.

21 ноября американский Минфин расширил антироссийские санкции. Под ограничения попали Газпромбанк, банк «ДОМ. РФ», «Братский народный банк», «Центрокредит» и другие отечественные финансовые организации.