Банки затягивают с закрытием счетов россиян и оставляют их без денег

В последнее время российские банки затягивают закрытие счетов клиентам из-за повышенного контроля за операциями. Граждане жалуются на длительность этого процесса, который с одного месяца может растянуться до полугода. При этом закрытие счета часто критически важно для клиента. Для возврата денег после блокировки счета нужно закрыть его, но сделать быстро это не всегда получается из-за нового закона, пишет газета «Известия» .

При этом у банков есть основания не доверять жалобам клиентов, потому что дропперы маскируются под обычных граждан и тоже подают жалобы. В итоге в последнее время банки затягивают закрытие счетов и возврат денег клиентам до полугода, хотя закон требует вернуть средства в течение 7 дней.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что банки могут проверять сомнительные операции столько, сколько потребуется. В этом смысле закон не ограничивает их по времени, даже если клиент на год останется без денег.

Эксперт отметил рост жалоб на блокировки счетов из-за подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма. Банки обязаны фильтровать сомнительные операции, что приводит к увеличению числа блокировок. Клиенты остаются без доступа к деньгам до разрешения ситуации.

Закрытие счета в банках может затягиваться из-за сложных кейсов. Некоторые клиенты сталкиваются с задержками до нескольких месяцев, в том числе из-за начисления долгов и отказов без объяснений. Нормы закона могут помочь оспорить такие действия банков.

При этом банки опасаются санкций за нарушение законодательства об отмывании денег. Долгое закрытие счета может быть вызвано особенностями платежей по картам. В случае отказа банка закрыть счет клиенту могут потребоваться личное присутствие и дополнительные заявления.

Банки получают доходы от движения средств между счетами. Задержки вывода средств вызваны проверками из-за финансовых мошенничеств. Ужесточение мер безопасности приводит к жалобам от клиентов.

Стоит отметить, что банк блокирует счет по указанию Росфинмониторинга или при запросе правоохранительных органов. Для разблокировки счета клиент должен доказать законность движения средств.

Дропперы — это клиенты банков, использующие карты для незаконных операций. Банки могут не доверять жалобам клиентов из-за поддержки теневого бизнеса. Добросовестные клиенты могут защитить свои права при закрытии счета, ссылаясь на закон и обращаясь в ЦБ или через суд.

Ранее сообщалось, что банки при выдаче наличных средств через банкоматы теперь должны удостовериться, что клиент не делает это под воздействием мошенников. С 1 сентября начала действовать проверка финансовых учреждений на подозрительность снятия наличных.