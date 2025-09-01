Банки получили разрешение блокировать выдачу наличных для борьбы с мошенниками

Банки при выдаче наличных средств через банкоматы теперь должны удостовериться, что клиент не делает это под воздействием мошенников. С 1 сентября начала действовать проверка финансовых учреждений на подозрительность снятия наличных, сообщает РИА Новости .

Центральный банк РФ перечислил девять признаков для определения, что человек находится под воздействием аферистов. Если клиента обманывают мошенники, сотрудники учреждения его предупредят.

На 48 часов будет активировано ограничение на снятие наличных денег в банкомате. В сутки можно будет снимать не более 50 тыс. рублей. Получить на руки больше средств удастся только в отделении банка.

Признаки того, что человек находится под влиянием мошенников: странное время снятия денег, необычная сумма, расположение банкомата, попытка снятия через QR-код или виртуальную карту. Вывод средств могут временно заблокировать, если за шесть часов до операции человеку начали аномально много звонить, отправлять СМС-сообщения.

Банк насторожит, если человек в течение суток после получения кредита снимет все средства или увеличит лимит на получение наличных, в том числе по кредитной карте. Также финансовое учреждение задастся вопросом, если клиент переведет на свой счет по СБП не менее 200 тыс. рублей из иного банка или же досрочно закроет вклад на такую сумму.

Банку покажется странным, если был изменен номер телефона для авторизации в интернет-банке, поменялись характеристики телефона. По особым критериям оценивается снятие средств с помощью токенизированных карт.