сегодня в 16:21

«Автоваз» с 2026 года решил вернуться на пятидневную рабочую неделю

Представители «Автоваза» сообщили, что глава компании Максим Соколов издал распоряжение о переходе на полноценный пятидневный рабочий график с начала 2026 года, сообщает ТАСС .

Президент «Автоваза» Максим Соколов 10 декабря подписал приказ, утверждающий возвращение к стандартной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года.

«Автоваз» не проработал по системе четырехдневной рабочей недели и полугода. Предприятие стало работать по четыре дня в неделю с конца сентября 2025 года.

После перехода на четырехдневную рабочую неделю, сотрудники стали массово жаловаться на снижение размера зарплаты, что спровоцировало волну увольнений среди квалифицированных специалистов.

