В АвтоВАЗе перешли на четырехдневку
АвтоВАЗ перешел на режим четырехдневной рабочей недели
С сегодняшнего дня, 29 сентября, АвтоВАЗ ввел сокращенную рабочую неделю. Теперь сотрудники будут работать всего четыре дня, сообщает RT.
Данную информацию подтвердил Сергей Зайцев, возглавляющий первичную профсоюзную организацию АвтоВАЗа.
«Да», — ответил он на вопрос «Интерфакса» о факте перехода на четырехдневку.
Зайцев подчеркнул, что при увеличении объемов продаж автомобилей данный режим работы будет отменен.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.