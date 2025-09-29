В АвтоВАЗе перешли на четырехдневку

сегодня в 15:03

С сегодняшнего дня, 29 сентября, АвтоВАЗ ввел сокращенную рабочую неделю. Теперь сотрудники будут работать всего четыре дня, сообщает RT .

Данную информацию подтвердил Сергей Зайцев, возглавляющий первичную профсоюзную организацию АвтоВАЗа.

«Да», — ответил он на вопрос «Интерфакса» о факте перехода на четырехдневку.

Зайцев подчеркнул, что при увеличении объемов продаж автомобилей данный режим работы будет отменен.

