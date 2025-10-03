Сотрудники «АвтоВАЗа» жалуются на падение зарплат

С июля оплата труда на Горьковском автомобильном заводе сократилась на 20%. В связи с внедрением четырехдневной рабочей недели цеха испытывают острую нехватку квалифицированных кадров: слесарей, сантехников, электриков, сварщиков и специалистов по газовому оборудованию, сообщает Mash .

После изменения графика работы, заработная плата снизилась с 75-80 тысяч рублей до 60-65 тысяч. Это привело к увольнению сотрудников, что, в свою очередь, создало дефицит кадров для ремонта и обслуживания техники и, как следствие, к перебоям в производственном процессе.

Работники выражают нежелание работать со старым оборудованием в неблагоприятных условиях, в частности, при плохой вентиляции. По словам увольняющихся, руководство пытается удержать их обещаниями и манипуляциями, когда видит заявления об уходе.

Восполнить недостаток кадров не представляется возможным, так как подготовка нового специалиста занимает не менее года. За короткий срок, в несколько месяцев, невозможно подготовить квалифицированного слесаря, электрика или газовщика. В результате подразделения остаются с неполным штатом, а нагрузка распределяется между оставшимися сотрудниками, вынужденными работать на пределе возможностей за сниженную заработную плату.

Представители пресс-службы не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос журналистов.

