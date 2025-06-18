«АвтоВАЗ» прогнозирует падение рынка новых легковых авто на 25%

Глава «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что в этом году продажи новых легковых автомобилей могут снизиться на 25% — до 1,1 млн единиц. По его словам, ситуация будет непростая, сообщает ТАСС .

Соколов отметил, что падение рынка на четверть по сравнению с прошлым годом очевидно. Компания прогнозирует, что рынок продаж легковушек будет в пределах 1,1 млн рублей.

«Вместе с легкими коммерческими автомобилями — может быть, 1,2 млн», — уточнил Соколов.

Ранее онлайн-платформа «Авито Авто» и «АвтоВАЗ» в рамках ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Одной из ключевых задач партнерства стало упрощение процессов выбора и покупки автомобилей, как новых, так и с пробегом, а также повышение прозрачности сделок в отрасли.