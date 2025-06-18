«Авито Авто» и «АВТОВАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе «АВТОВАЗ» и онлайн-платформа объявлений «Авито Авто» подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение поможет укрепить позиции АВТОВАЗа на российском автомобильном рынке и повысить прозрачность сделок по купле-продаже автомобилей на «Авито Авто». Кроме того, партнерство автоконцерна и сервиса будет способствовать развитию цифровых решений в индустрии.

«Сотрудничество с Авито Авто — важный шаг в развитии цифровых сервисов LADA. Мы стремимся сделать процесс покупки и владения нашими автомобилями максимально удобным и прозрачным. Новые решения помогут клиентам получать достоверную информацию, упростят процесс выбора автомобиля и повысят уровень сервиса. Это укрепит доверие к бренду и откроет дополнительные возможности как для новых покупателей, так и для владельцев LADA на вторичном рынке», — отметил вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

Одной из ключевых задач партнерства стало упрощение процессов выбора и покупки автомобилей, как новых, так и с пробегом, а также повышение прозрачности сделок в отрасли.

В рамках соглашения планируется запуск и развитие совместных проектов и аналитических и маркетинговых исследований, которые дадут возможность выявлять тренды рынка, прогнозировать спрос и создавать новые сервисы и продукты. В свою очередь обмен данными о потребительских предпочтениях, опыте эксплуатации и ремонта автомобилей позволит глубже понимать поведение клиентов и предлагать решения, отвечающие их реальным потребностям.

Благодаря такому сотрудничеству в сервисе проверки истории авто «Автотека» будут доступны данные о техническом обслуживании автомобилей LADA. Это позволит повысить прозрачность истории обслуживания и покупателю будет проще принять решение.

«Для нас сотрудничество с таким ключевым игроком отечественного авторынка как АВТОВАЗ — это возможность усилить позиции платформы как надежного партнера автопроизводителей и дилеров. В 2025 году доля машин отечественных брендов составила 25,8% среди всех предложений с пробегом на Авито Авто, при этом LADA занимает лидирующую позицию — 82,2% от общего предложения. Поэтому мы видим большой потенциал в совместном развитии цифровых продуктов, а также в создании новых решений, которые сделают рынок автомобилей безопаснее и понятнее», — сказал старший управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Еще одним важным результатом обмена данными между компаниями станет запуск уведомлений по отзывным и сервисным кампаниям. Таким образом «АВТОВАЗ» через «Авито» сможет информировать владельцев автомобилей LADA, разместивших объявления на «Авито Авто», о наличии отзывных и сервисных кампаний на их ТС и приглашать на ТО.

Кроме того, будет проведена интеграция сервиса «Селект» от «Авито Авто» и программы сертифицированных автомобилей LADA с пробегом — Restart от АВТОВАЗа: пользователи сервиса смогут сразу видеть, какие автомобили сертифицированы по программе Restart, прошли соответствующую тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку и имеют один год продленной гарантии на автомобиль от страхового партнера.

К тому же в карточках объявлений о продаже запчастей для автомобилей LADA на «Авито» появится специальный бейдж, подтверждающий их официальное происхождение и наличие гарантии.

Также партнеры планируют совместную работу над повышением узнаваемости бренда LADA, запуск рекламных кампаний, обмен аналитикой рынка, обучение сотрудников дилерских центров и расширение присутствия дилерской сети автопроизводителя на платформе «Авито».

«Благодаря сотрудничеству с партнером мы сможем предложить пользователям еще более точную информацию о состоянии автомобилей, повысить уровень доверия на рынке и снизить риски при совершении сделок. Это станет важным вкладом в развитие честной и открытой автоиндустрии в России», — заключил Кирилл Вотяков.