Архангельский траловый флот зафиксировал цены на свою продукцию

Архангельский траловый флот (АТФ) подписал соглашение с министерством агропромышленного комплекса и торговли региона, зафиксировав тем самым цены на рыбу, сообщает ТАСС со ссылкой на ФАС.

В документе говорится о присоединении компании к инициативе по стабилизации оптово-отпускных цен на социально значимые продукты.

АТФ зафиксировал цены на такие позиции, как треска свежемороженая, треска горячего копчения, зубатка холодного копчения, а также на печень трески.

ФАС считает, что соглашение стоит заключать на всех этапах товаропроводящей цепи. Благодаря этому цены на востребованные товары будут сдерживаться, а их доступность для населения увеличится.

Ранее стало известно, что Россия экспортировала в Японию рекордные 4,5 тыс. т сурими. Стоимость поставок увеличилась в три раза, до 10 млн долларов.