Россия экспортировала в Японию рекордные 4,5 тыс. т сурими

Россия в I квартале текущего года отправила в Японию 4,5 тыс. тонн сурими. Показатель стал рекордным, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Рыбный союз.

В прошлом году РФ за аналогичный период экспортировала в Страну восходящего солнца в три раза меньше сурими. Рост поставок эксперты объяснили ростом производства данной рыбной продукции на 20%, до 43 тыс. тонн.

Стоимость экспорта сурими в I квартале 2025 года также возросла. Она увеличилась в три раза, до 10 млн долларов.

Аналитики считают, что возросший экспорт российской продукции также связан с «благоприятной конъюнктурой для расширения позиции страны на мировом рынке». К этому привели и ослабленные позиции конкурентов.

Также на 6%, до 2,6 тыс. тонн, возросли поставки из РФ в Японию морских ежей. А вот экспорт конечностей крабов в Страну восходящего солнца был на 35% меньше в натуральном выражении.

В целом, по данным Рыбного союза, экспорт российской рыбы и морепродуктов в Японию в I квартале 2025 года вырос на 7% в весе по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, но снизился на 4% в стоимости.

Ранее стало известно, что Россия уменьшает импорт пива из Евросоюза четвертый месяц подряд. Больше всего падают закупки у ФРГ.