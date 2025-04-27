Россия уменьшает импорт пива из Евросоюза четвертый месяц подряд

Россия уже четыре месяца снижает импорт пива из Евросоюза, больше всего падают закупки у ФРГ, поэтому Чехия впервые с 2012 года стала главным поставщиком среди стран ЕС, сообщает «Прайм» .

Такие подсчеты сделали в РИА Новости из данных Евростата.

Поставки европейского пива на отечественный рынок начали сокращаться с ноября 2024 года, а феврале стали меньше еще на 7%, достигнув 4,6 млн евро. Последний раз такой минимальный объем фиксировали в начале 2016 года.

В основном импорт уменьшили крупнейшие поставщики. Так, Германия продала в феврале пива на 798 тыс. евро, это в 1,8 раза меньше показателя января, самое низкое значение с января 2011 года.

Кроме того, Литва в январе была второй по поставкам, а затем сбавила экспорт в 2,3 раза, до 463,7 тыс. евро. Это наименьший уровень поставок пива в РФ за восемь лет.

Но Чехия в конце зимы нарастила экспорт в РФ. Она повысила поставки указанной алкогольной продукции вдвое, до 1,2 млн евро. По итогам такого роста впервые с 2012 года страна стала основным экспортером пива в Россию среди государств ЕС.

Кроме Чехии, бельгийские компании увеличили поставки в РФ до 852 тыс. евро с 361,3 тыс. месяцем ранее.