Apple сняла с производства четыре модели iPhone 2023 и 2024 года выпуска

Американская корпорация Apple накануне презентовала свои новые устройства, в том числе новую линейку iPhone 17, а затем объявила о решении снять с производства четыре модели iPhone 2023 и 2024 года выпуска, сообщает ТАСС .

Компания опубликовала официальное заявление на своем сайте. Там указано, что отныне iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max сняты с производства. Купить их можно будет только у сторонних продавцов.

Однако компания продолжит выпускать iPhone 16, iPhone 16 Plus, выпущенные в 2024 году, а также iPhone 16e 2025 года выпуска.

Ранее Apple раскрыла характеристики новых iPhone 17 и iPhone Air. Также компания озвучила стартовые цены на новые модели своих смартфонов.