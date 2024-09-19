Андрей Воробьев: мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями запрет на привлечение иностранной рабочей силы по некоторым патентам. Глава региона подчеркнул, что мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Запрет на привлечение иностранной рабочей силы, который начнет действовать с 1 января 2025 года, коснулся торговли табаком и алкоголем, уличного питания в нестационарных торговых объектах, соцуслуг, спорта, досуга, культуры, образования и здравоохранения. За этот год предприниматели должны подстроиться под изменения.

На тему работы с мигрантами, обеспечения безопасности обращают внимание и жители, и Следственный комитет. По словам губернатора, решение о патентах было принято совместно с правоохранительным блоком.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами — там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т. д. Считаем, что заменить их и получить эту работу могут граждане Российской Федерации», — заявил Воробьев.

Численность таких иностранных граждан, которых заменят россияне, — около 5,6 тыс. человек. Мигранты, чья деятельность не попала в список, смогут продолжить работу, но с патентом. Если он не будет оформлен, иностранному гражданину грозит депортация. Либо же мигрантам придется приостановить деятельность на срок от 14 до 90 суток.