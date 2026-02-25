«Ананасы и манго дешевле!»: Миронов объявил войну ценам на огурцы в России
Фото - © Медиасток.рф
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов возмутился стоимостью огурцов в стране. Он подчеркнул, что ананасы и манго стоят дешевле, сообщает ТАСС.
«У нас ананасы, манго стоят в разы дешевле, чем огурцы. Понятно, что сезон, но это же спекуляция», — высказался Миронов.
Он считает, что в России можно навести порядок в ценообразовании. Для этого нужно создать аналог Государственного комитета цен, который функционировал при СССР.
Ранее руководитель оперативного штаба профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой заявил, что сезонный рост цен на овощи связан с санкциями и проблемами у поставщиков, а выращивание огурцов дома требует постоянной досветки и затрат, поэтому не может стать массовой альтернативой покупкам в магазине.
