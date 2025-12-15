Аксаков: в РФ никогда не смогут расплачиваться криптовалютой за товары и услуги

Криптовалюты никогда не станут средством оплаты в России. Они могут быть только инвестиционным инструментом, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС .

По его словам, криптовалюты «никогда не станут деньгами внутри страны». Аксаков отметил, что их можно использовать только в качестве инвестиционного инструмента.

«Если оплата чего-то, то только за рубли», — уточнил депутат.

Криптовалюту запрещено использовать в качестве платежного средства в РФ. При этом в стране есть экспериментальный правовой режим, который предполагает, что ее можно применять во внешнеторговых расчетах.

Между тем майнинг криптовалют в РФ оказался одной из важных статей скрытого экспорта. Он оказывает влияние на рынок валют, а также платежный баланс государства, как отметил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин.

