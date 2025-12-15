Аксаков: в РФ никогда не смогут расплачиваться криптовалютой за товары и услуги
Криптовалюты никогда не станут средством оплаты в России. Они могут быть только инвестиционным инструментом, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС.
По его словам, криптовалюты «никогда не станут деньгами внутри страны». Аксаков отметил, что их можно использовать только в качестве инвестиционного инструмента.
«Если оплата чего-то, то только за рубли», — уточнил депутат.
Криптовалюту запрещено использовать в качестве платежного средства в РФ. При этом в стране есть экспериментальный правовой режим, который предполагает, что ее можно применять во внешнеторговых расчетах.
Между тем майнинг криптовалют в РФ оказался одной из важных статей скрытого экспорта. Он оказывает влияние на рынок валют, а также платежный баланс государства, как отметил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин.
