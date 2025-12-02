сегодня в 16:16

Орешкин: майнинг криптовалют стал влиять на курс рубля

Майнинг криптовалют в РФ оказался одной из важных статей скрытого экспорта. Он оказывает влияние на рынок валют, а также платежный баланс государства, рассказал замруководителя администрации президента России Максим Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Об этом сообщает ТАСС .

Операции с криптовалютой важно учитывать в официальной статистике. При этом, по словам Орешкина, такую статью экспорта оценивают «не очень хорошо».

Криптовалютой можно оплатить импорт. Добыча цифровых активов — предложение валюты, оказывающее влияние на валютный рынок. По словам замруководителя администрации президента, ЦБ РФ еще не давал никакую оценку данному явлению.

«Но это то, что нам тоже надо учитывать в платежном балансе», — отметил Орешкин.

Учет добычи цифровых активов нужен для понимания полноты статистики платежного баланса.

