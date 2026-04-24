82% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство россиян не формируют пенсионные сбережения, а более половины готовы начать копить при участии работодателя, сообщает Газета.ru .

По данным опроса НПФ «Будущее» и РЭУ имени Г. В. Плеханова, 82% россиян сегодня не откладывают средства на пенсию. Целенаправленно формируют накопления лишь 16% респондентов. Еще 42% планируют начать в будущем, а 40% заявили, что, скорее всего, не будут этого делать.

Участие работодателя могло бы стать стимулом для 55% опрошенных. Такая позиция распространена во всех возрастных группах: от 53,9% среди 18–25-летних до 56,8% среди граждан 46–60 лет. Женщины поддерживают идею чаще мужчин — 56,6% против 49%.

Более половины респондентов (54,4%) считают, что работодатель несет ответственность за будущую пенсию сотрудника. С возрастом уверенность в этом растет: если среди молодежи полностью согласны 19%, то в группе 46–60 лет — уже 32%.

Почти каждый второй хотел бы накопить к пенсии 7–10 млн рублей — этот вариант оказался самым популярным. Чаще такую сумму называли мужчины. 28% считают, что работодатель должен перечислять 5–10% зарплаты, еще по 20% — 10–30% или 3–5%. В опросе участвовали 1,5 тыс. человек.

