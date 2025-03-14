17 крупных банков РФ снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

В первой половине марта 17 крупных банков РФ изменили тарифы по вкладам и счетам в сторону снижения. Это произошло перед заседанием ЦБ по ключевой ставке, сообщает РБК со ссылкой на « Финуслуги ».

Уточняется, что пять банков снижали ставки в два раунда, еще четыре снизили ставки сразу по всем срокам вкладов. И только два банка из топ-20 крупнейших кредитных организаций решили повысить тарифы.

В результате в первой половине марта в крупнейших банках средняя ставка по вкладам на 3 месяца составила 20,28% (-0,3 п. п.), на 6 месяцев — 20,38% (-0,51 п. п.), на 12 месяцев — 19,26% (-0,75 п. п.). Таким образом, она остается ниже уровня ключевой ставки ЦБ (21%).

Как отмечают эксперты, наибольшую доходность приносят полугодовые депозиты.

14 февраля ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 21%. Следующее заседание по данному вопросу состоится 21 марта.

В конце февраля также сообщалось, что каждый второй крупный банк России снизил ставки по депозитам. Средняя доходность по ним опустилась до 20,8%.