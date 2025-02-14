«Валентинка» от ЦБ: ключевая ставка осталась 21%
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О последствиях решения ЦБ оставить ключевую ставку неизменной, читайте в материале РИАМО.
Совет директоров ЦБ РФ на заседании 14 февраля принял решение оставить ключевую ставку 21%. Как это решение отразится на российской экономике, бизнесе и гражданах, читайте в материале РИАМО.
Как решение ЦБ 14 февраля отразится на экономике
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Высокие ставки продолжают ограничивать экономическую активность в стране, и важной, с этой точки зрения, для регулятора задачей становится соблюдение баланса между контролем инфляции и давлением на темпы экономического роста, считает главный аналитик Центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский.
Темпы экономического роста в России продолжат замедляться, рынок кредитования охлаждаться, а объемы средств на банковских депозитах россиян продолжат увеличиваться, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Экономика России в целом ощущает сложности с такими высокими процентными расходами компаний по обслуживанию своих привлечений, говорит зампредседателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин. С другой стороны, высокие процентные ставки способствуют увеличению сберегательной активности населения.
Как решение ЦБ по ключевой ставке отразится на бизнесе
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«Стоимость обслуживания кредитного портфеля компаний значительно увеличилась в последний год, что сильнее всего отразилось на наиболее закредитованных предприятиях, которые стали тратить на проценты большую часть заработанной операционной прибыли, а некоторые и уходить „в минус“», — отмечает Малиновский.
Бизнесу приходится сложнее всего в данный момент, текущие процентные ставки, в том числе, в реальном выражении, остаются крайне высокими, уверен Лушин.
«Компании, имеющие хорошую денежную подушку, пройдут этот сложный период с дополнительной выгодой, ряд предприятий, увлекающихся достаточно высокой долей долгового финансирования бизнеса, могут пострадать в такой период», — высказывает свое мнение финансист.
Схожее мнение высказывает и аналитик Freedom Finance Global. Он отмечает, что в текущем году ожидается рост количества корпоративных банкротств на фоне высокой стоимости заимствований и рефинансирования прежних займов. Чем дольше ставка остается высокой, тем большая долговая нагрузка ложится на бизнес в России, резюмирует Чернов.
При сохранении ключевой ставки в 21% коренным образом мало что поменяется, для многих компаний ставки все еще остаются запредельными. Но, с другой стороны, появляется свет в конце тоннеля, если участники рынка почувствуют, что пик по ставке пройден, высказывает свое мнение аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.
Ключевая ставка осталась 21%: как это отразится на россиянах
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«Мы не ожидаем существенного изменения ставок по банковским вкладам по итогам заседания Банка России. ЦБ взял курс на достаточно продолжительное (по нашим оценкам, от полугода до года) сохранение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), а значит, вряд ли даст повод для снижения ставок»
Владимир Малиновский
главный аналитик Центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь»
Впрочем, надо быть готовым, что даже смягчение риторики регулятора может привести к достаточно резкому сокращению доходности депозитов в среднесрочной перспективе, добавляет он.
Кредиты и, в частности, ипотечное кредитование останутся менее доступным для россиян, говорит аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. При этом сохранятся высокие ставки по депозитам, выше инфляции, что позволит не только сберегать, но и зарабатывать.
«Также сказываются макропруденциальные лимиты, которые вынуждают банки снижать лимиты по кредитным картам для клиентов, что снижает их покупательскую способность», — напоминает аналитик.
Как решение ЦБ по ключевой ставке повлияет на курс рубля после 14 февраля
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Банк России стремится сдержать рост цен, используя ДКП, гармонизируя свои усилия с Правительством РФ. Конечно, пока рынки и бизнес сохраняют доверие к регулятору, его политика через долгий процесс трансмиссии высоких ставок в экономику будет оказывать сдерживающее влияние на активность бизнеса, оказывая поддержку рублю и стимулировать хранить сбережения в национальной валюте, отмечает Лушин.
«Курс рубля, тем не менее, становится менее чувствительным к повышению процентных ставок, а все больше зависит от фактических торговых и финансовых потоков»
Эдуард Лушин
зампредседателя правления СДМ-Банка
Вероятно, рубль пока продолжит торговаться в сложившемся диапазоне, значительных колебаний на валютном рынке по итогам заседания ЦБ не прогнозируем, говорит Малиновский.
Никакого влияния на курс рубля решение ЦБ по ключевой ставке не окажет, считает Чернов.
«Но в целом при жесткой денежно-кредитной политике ЦБ национальная валют дорожает, так как растет стоимость заимствований в ней», — констатирует он.