Кадры атаки беспилотников на Москву

сегодня в 11:15

Украинская армия пыталась атаковать Москву беспилотниками. По информации Mash , речь идет о дронах «Лютый» с дальностью полета примерно 1000 км.

Жители Раменского округа заявили о пожаре и поврежденных автомобилях после падения обломков сбитого беспилотника.

Предварительно, два человека пострадали в результате падения обломков. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно ограничили работу на фоне массовой атаки украинских беспилотников на Москву. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы с 08:03 по московскому времени.