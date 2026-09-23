Спасатели эвакуировали двух человек из кафе на проспекте Стачек Происшествия сегодня в 17:03

В Петербурге из горящего кафе на проспекте Стачек вывели двух человек. Никто не пострадал, передает «Бриф24».

Сообщение о пожаре в кафе Кировского района поступило в экстренные службы 23 сентября в 03:11. В зале горела обстановка на площади 3 кв. м, уточнили в МЧС Петербурга. Пожарные ликвидировали возгорание в 03:58. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.