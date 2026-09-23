USD
Доллар США
84,07
-0.04 %
EUR
Евро
96,59
0.23 %
CNY
Китайский Юань
12,53
-0.13 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,89
-0.04 %

Спасатели эвакуировали двух человек из кафе на проспекте Стачек

Происшествия

В Петербурге из горящего кафе на проспекте Стачек вывели двух человек. Никто не пострадал, передает «Бриф24».

Сообщение о пожаре в кафе Кировского района поступило в экстренные службы 23 сентября в 03:11.

В зале горела обстановка на площади 3 кв. м, уточнили в МЧС Петербурга.

Пожарные ликвидировали возгорание в 03:58.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.