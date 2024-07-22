Спасение от комаров: как защититься в квартире, на даче и на улице

Как избавиться от комаров в квартире

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Противомоскитная сетка

Самый очевидный и простой способ избавиться не только от комаров, но и от других насекомых в доме. Лучше предотвратить попадание комаров в дом, чем пытаться затем их истребить. Сетки создают барьер, который насекомые не смогут преодолеть. Кроме того, сеток существует огромное количество на любой вкус и кошелек: на липучках, раздвижные, рамочные и многие другие. В большинстве своем очень легко устанавливаются и снимаются на зиму.

Важно помнить о сетке не только на окнах и дверях, но и на вентиляционных отверстиях – оттуда тоже насекомые могут попадать в квартиру.

Фумигаторы в розетку

Один из самых распространенных способов борьбы с комарами. Средство вставляется в специальное устройство, а затем в розетку. Нагревательный элемент в нем испаряет инсектицид из пластины или емкости с жидкостью (бывают разные), и активное вещество убивает комаров или отпугивает их. Правда, не всем людям подходят фумигаторы, так как могут вызывать аллергию. Кроме того, их не рекомендуется устанавливать около места для сна.

Свечи

В Китае придумали специальные свечи от комаров. Они пропитаны маслами, которые приятны человеку, но ненавистны для насекомых. В результате, если зажечь свечу, комары будут избегать помещения. Правда, оставлять без присмотра свечу нельзя, к тому же использовать ее нужно только в больших пространствах – комнатах не менее 25 квадратных метров.

Лампа

Лампы от комаров спасут от кровососущих вредителей не только в помещении, но и на улице. Как правило, их можно настраивать как в режиме освещения, когда устройство играет роль обычной лампы, так и в антимоскитном — тогда лампа дает УФ-излучение для привлечения насекомых: попадая на сетку, находящуюся под напряжением, они погибают.

Народные средства

Народные средства от комаров безопасны, хорошо пахнут, но работают чуть менее эффективно, чем средства, представленные в магазинах. Как правило, при борьбе с комарами нужно использовать эфирные масла определенных запахов. Подойдут гвоздика, анис, апельсин, кедр, лаванда, чайное дерево, герань, мята и тимьян. Просто нужно смешать 7-8 капель аромамасла с одной чайной ложкой растительного масла и нанести на кожу. Можно также обработать этим «раствором», например, ватные диски и расположить их на подоконнике.

Также можно принимать ванну с маслами лимона и эвкалипта. После процедуры аромат кожи будет отпугивать насекомых.

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