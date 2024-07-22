Спасение от комаров: как защититься в квартире, на даче и на улице
Фото - © Терехова Марина / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем, как бороться с комарами и какие средства работают эффективнее всего.
Как избавиться от комаров в квартире
Фото - © Радомир Тарасов / Фотобанк Лори
Противомоскитная сетка
Самый очевидный и простой способ избавиться не только от комаров, но и от других насекомых в доме. Лучше предотвратить попадание комаров в дом, чем пытаться затем их истребить. Сетки создают барьер, который насекомые не смогут преодолеть. Кроме того, сеток существует огромное количество на любой вкус и кошелек: на липучках, раздвижные, рамочные и многие другие. В большинстве своем очень легко устанавливаются и снимаются на зиму.
Важно помнить о сетке не только на окнах и дверях, но и на вентиляционных отверстиях – оттуда тоже насекомые могут попадать в квартиру.
Фумигаторы в розетку
Один из самых распространенных способов борьбы с комарами. Средство вставляется в специальное устройство, а затем в розетку. Нагревательный элемент в нем испаряет инсектицид из пластины или емкости с жидкостью (бывают разные), и активное вещество убивает комаров или отпугивает их. Правда, не всем людям подходят фумигаторы, так как могут вызывать аллергию. Кроме того, их не рекомендуется устанавливать около места для сна.
Свечи
В Китае придумали специальные свечи от комаров. Они пропитаны маслами, которые приятны человеку, но ненавистны для насекомых. В результате, если зажечь свечу, комары будут избегать помещения. Правда, оставлять без присмотра свечу нельзя, к тому же использовать ее нужно только в больших пространствах – комнатах не менее 25 квадратных метров.
Лампа
Лампы от комаров спасут от кровососущих вредителей не только в помещении, но и на улице. Как правило, их можно настраивать как в режиме освещения, когда устройство играет роль обычной лампы, так и в антимоскитном — тогда лампа дает УФ-излучение для привлечения насекомых: попадая на сетку, находящуюся под напряжением, они погибают.
Народные средства
Народные средства от комаров безопасны, хорошо пахнут, но работают чуть менее эффективно, чем средства, представленные в магазинах. Как правило, при борьбе с комарами нужно использовать эфирные масла определенных запахов. Подойдут гвоздика, анис, апельсин, кедр, лаванда, чайное дерево, герань, мята и тимьян. Просто нужно смешать 7-8 капель аромамасла с одной чайной ложкой растительного масла и нанести на кожу. Можно также обработать этим «раствором», например, ватные диски и расположить их на подоконнике.
Также можно принимать ванну с маслами лимона и эвкалипта. После процедуры аромат кожи будет отпугивать насекомых.
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Как избавиться от комаров на даче
Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори
Спирали
Бывают также в форме пластин. Их нужно поджечь, а нанесенный на поверхность концентрат инсектицида начнет тлеть. В данном случае именно дым будет отпугивать комаров. Удобно использовать во дворе, то есть на открытом воздухе. Правда, придется за ними постоянно следить – без присмотра их оставлять не рекомендуется.
Фумигаторы для улицы
Фумигаторы существуют не только для дома, но и для открытых пространств, где нет розеток. Они представляют собой устройство в виде пластмассового контейнера с решеткой-испарителем. Компактный газовый баллон нагревает пластину, пропитанную аллетрином, в результате чего он испаряется и отпугивает комаров на достаточно большую территорию – до 20 квадратных метров.
Весят такие фумигаторы очень мало, а заряда хватает на 4–10 часов автономной работы.
Как спастись от комаров на улице
Фото - © pzAxe / Фотобанк Лори
Плотная одежда
Плотная одежда из синтетических тканей – спасение для прогулок по лесу или для походов. Комары не смогут прокусить такой материал. В идеале выбирать одежду светлых оттенков, поскольку насекомые любят яркие цвета и узоры.
Репелленты
В аптеках и на маркетплейсах можно найти множество разновидностей репеллентов (кремов, аэрозолей, эмульсий и мазей), которые защищают не только от комаров, но и от других насекомых. Применяются они достаточно просто: нужно нанести средство на открытые части тела за несколько минут до выхода на улицу. Такие кремы и спреи обладают отпугивающими запахами, которые не любят комары, поэтому даже если насекомое подлетит, то быстро перестроит свой маршрут.
Наносить репелленты следует с периодичностью в каждые полтора-два часа – длительность действия у них невысокая. Кремы и мази работают дольше – до пяти часов. Однако при усиленном потоотделение это время сокращается.
Клипсы для одежды
Специальное маленькое пластиковое устройство, которое неплохо отпугивает кровопийц. Способ применения таких клипс достаточно простой: достаточно вскрыть упаковку и вставить картридж в специальное гнездо в корпусе клипсы. Прикрепить клипсу к одежде. 1 картридж, как правило, защищает не менее 4 недель при хранении в герметичной упаковке. Можно использовать даже детям старше 2 лет.
Наклейки и пластыри
Существуют небольшие квадратики, которые можно наклеить на одежду или любое другое место, где вы хотите защитить себя от укусов комаров. Они изготовлены из специального материала, отпугивающего насекомых. Наклейки имеют яркий и привлекательный дизайн, что делает их стильным аксессуаром.
Браслеты
Браслет на руку со сменным картриджем призван защитить человека от укусов комаров. Особенно удобен браслет для детей, которые не любят различные кремы и аэрозоли. Это средство снижает вероятность укусов комаров, мокрецов и москитов, подойдет для прогулок в парке или во дворе. В комплекте с браслетом, как правило, идут два и более сменных картриджа, каждый картридж сохраняет свое действие до трех недель, а всего браслета хватит на шесть и более недель – весь срок активности комаров. Также картридж содержит горькую пищевую добавку, которая защитит ребенка от его проглатывания.