Как избавиться от муравьев в квартире: 12 действенных способов

Муравьи-воры могут жить и на улице, однако предпочитают селиться недалеко от жилища человека, куда совершают набеги в поисках пропитания.

Всего в домашних условиях могут проживать два вида муравьев – фараоновы муравьи и муравьи-воры. Первый тип самый распространенный, такие муравьи не умеют выживать за пределами квартиры или дома, они не приспособлены к жизни на улице.

Муравьев можно занести домой с продуктами питания, мебелью, на одежде, в сумке.

Ближе к осени у репродуктивных черных муравьев отрастают крылья, так что они могут залететь через окно.

Поблизости находится муравейник. Такое может быть, если человек живет на первых двух этажах. Зачастую под окнами растут деревья, у основания которых муравьям очень комфортно строить свои «дома». Муравейник может быть обнаружен и в подвале дома, а оттуда уже муравьи перебираются в квартиру, например, через открытую форточку или щели.

Миграция из соседних помещений. Если у соседей завелись муравьи, то велика вероятность, что рано или поздно они переберутся и к вам в поисках еды или лучших условий для жизни.

Муравьи мусорят. Из своих гнезд они выносят своих мертвых товарищей, экскременты и иной мусор в одни и те же облюбованные места, и не факт, что это не будет, например, ваш стол с продуктами или спальня.

Из-за того, что муравьи запасают пищу в укромных и невидимых нашего взгляду уголках, то в этих местах со временем начинает скапливаться грибок или плесень, а они вредны для человека, особенно для тех людей, которые страдают от заболеваний дыхательной системы.

Муравьи на своих лапках переносят различные бактерии – они снуют по мусорным бакам, по земле, а затем разносят это по продуктам питания в доме.

Для уничтожения колонии муравьев стоит позаботиться о ликвидировании муравья-матки. Для этого можно залить гнездо кипятком или воспользоваться инсектицидным аэрозолем. Однако во втором случае стоит позаботиться о безопасности – в доме не должно быть детей и животных, а самому человеку нужно надеть защитную маску и перчатки.

где их трудно обнаружить: за плинтусами, в проемах, за вентиляционными отверстиями,

где есть доступ к воде и еде, то есть на кухне поближе к раковине и шкафу с крупами,

Чтобы избавиться от муравьев, придется для начала обнаружить их «гнездо».

Способы избавления от муравьев дома

Фото - © Аксенова Вера / Фотобанк Лори

1. Cахар с содой

Нужно взять столовую ложку соды и столовую ложку сахарной пудры, перемешать и выложить на листики бумаги. Их стоит разложить в тех местах, где вы видели муравьев чаще всего. Они начнут перетаскивать смесь себе в гнездо для пропитания, а сода в составе приведет к гибели.

2. Шарики с борной кислотой

Смешайте три вареных яичных желтка, две столовые ложки меда и 10 грамм борной кислоты. Скатайте из получившейся смеси небольшие шарики и разложите их на кухне, в ванной комнате и в других местах скопления муравьев. Насекомые активно будут интересоваться лакомством, но кислота не даст им наслаждаться угощением долго.

Будьте внимательны, если дома есть животные – такое «лакомство» для них опасно.

3. Использовать уксус или нашатырный спирт

Муравьи при передвижении выделяют определенные феромоны, чтобы находить след обратно к дому. Чтобы муравьи потеряли ориентиры, места, где вы их видели, нужно смазать спиртом или уксусом. Ими же можно и обезвредить муравьиное гнездо, особенно матку. Если быстрого результата способ не дал, повторите процедуру через пару дней.

4. Мыло

Мыло, подобно нашатырю и спирту, сбивает муравьев с пути. Достаточно взять любое жидкое мыло и смешать с водой, после чего полученным раствором смазать поверхности.

5. Резкие запахи

Муравьи очень боятся резких запахов, поэтому можно использовать эфирные масла для борьбы с ними. Особенно подойдут ароматы лаванды, гвоздики, полыни, хвои. Нужно пропитать ватные диски этими маслами и разложить в тех местах, где вы видели муравьев.

6. Лимон и сухие растения

Еще один способ избавиться от муравьев – разложить в доме мешочки с травами. Здесь подойдут ромашка, мята, петрушка, лавровый лист. Также хорошо помогут цитрусовые – можно взять сушеную цедру или срезать свежую. Бонус: приятный аромат в квартире.

7. Острый перец

Эта приправа очень жгучая и точно в перспективе не понравится муравьям. Стоит взять сушеный перец и рассыпать в местах, где вы видели муравьев. Муравьи им заинтересуются, попробуют – и уйдут в иной мир.

8. Химические ловушки

В магазинах сейчас продаются средства от насекомых в самых различных форматах. Одни из них – ловушки. Внутри содержится отрава, но имеет достаточно приятный для муравья запах. Муравей пачкается в отраве, возвращается к себе в гнездо и губит сородичей. Способ считается достаточно безопасным для людей и питомцев.

9. Химические гели

Специальный гель, который нужно намазывать на поверхности. Он приятно пахнет едой и тем самым привлекает муравьем. Принцип действия тут такой же, что и с ловушкой: муравей приносит отраву в «дом», чем губит собратьев и матку.

10. Аэрозоль

Средство довольно эффективное, но распылять нужно именно в центр гнезда, иначе в нем нет никакого смысла.

11. Мелки и порошки

Мелками надо нарисовать линии вокруг тех мест, где были муравьи. Пересекая их, добытчик пищи заражается и несет отраву домой, что приводит к гибели матки и соплеменников.

С порошками принцип такой же.

12. Профессиональная дезинсекция

Самый быстрый и эффективный способ — вызвать профессиональную службу дезинсекции. Вам не нужно будет самостоятельно искать гнездо, тратить время и силы на ловушки и обработку. После вызова к вам приезжает специалист, который за 30-60 минут обработает все поверхности и труднодоступные места с помощью профессиональных аппаратов и химии. Единственное: необходимо убрать еду, посуду и предметы личной гигиены, а также покинуть помещение на время обработки, в том числе и домашним питомцам. После обработки необходимо будет проветрить помещение, помыть посуду и протереть поверхности. А вот полноценную влажную уборку полов и стен лучше проводить спустя 2-3 дня после дезинсекции.