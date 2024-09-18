Секрет красивой попы: как накачать ягодицы в домашних условиях и спортзале

Понять, какие функции у ягодичных мышц

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Чтобы добиться желаемого эффекта от тренировок для ягодиц как в домашних условиях, так и в зале, важно начать с основ, считает фитнес-тренер сети DDX Fitness Роман Канеев. Необходимо понять, что из себя представляет эта мышечная группа и какие у нее особенности. Такой подход поможет подобрать наиболее эффективные комплексы упражнений и качественно проработать данную область.

Рассмотрим функции ягодичных мышц:

1. Большая ягодичная мышца участвует в процессах, связанных с «зашагиванием», подъемом на возвышенности, бегом, а также в активностях, требующих прыжков, резких толчков, приседаний и разгибаний бедер.

2. Средняя ягодичная мышца активируется при любых упражнениях, которые включают отведение ног в сторону и вращение бедер.

3. Малая ягодичная мышца расположена глубже остальных и выполняет аналогичные функции средней, поэтому они часто функционируют совместно.

Таким образом, становится очевидным, что ответ на вопрос «как правильно тренировать ягодицы» заключается в том, чтобы прорабатывать все виды мышц, ответственных за привлекательный вид нашей попы.