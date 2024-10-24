Полиомиелит: фатальное заболевание, которое не победить без прививок

В материале РИАМО рассказываем о том, чем опасен полиомиелит и как можно защититься от этого смертельно опасного заболевания.

Что такое полиомиелит Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Полиомиелит – крайне заразное инфекционное вирусное заболевание, которое также носит названия «детский спинальный паралич» или «эпидемический детский паралич». Вирус вызывает поражение серого вещества спинного мозга и приводит к серьезным патологическим изменениям нервной системы. Полиомиелитом можно заразиться при телесном контакте с зараженным человеком либо при употреблении пищи или жидкости, содержащей вирус. Считается, что полиомиелит был известен как минимум за 1,5 тысячи лет до нашей эры. На фресках в древнем Египте можно найти изображения людей, чьи конечности истончены или искривлены в результате этого заболевания. О проявлениях полиомиелита – иссыхании мышц и параличе – 2,4 тысячи лет назад писал Гиппократ. На протяжении всей человеческой истории полиомиелит проявлялся эпидемическими вспышками, которые время от времени возникали в разных странах, независимо от уровня жизни населения и качества медицинской помощи.

Симптомы полиомиелита у детей и взрослых Фото - © Freepik.com Как правило, полиомиелит поражает детей раннего возраста (до 5 лет), но встречаются случаи заболевания подростков и взрослых людей. Первые симптомы болезни включают лихорадку, проблемы с дыханием, усталость, головную боль, рвоту и общее недомогание. Полиомиелит может проявляться также расстройством мочеиспускания и стула, потливостью, болями в мышцах, сыпью, одышкой, иногда болезнь сопровождается нарушением глотания и параличом мимических мышц. Бешенство: чем опасно это заболевание и как его предотвратить>>

Чем опасен полиомиелит Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Полиомиелит – инвалидизирующее заболевание. Одним из самых ярких и опасных проявлений полиомиелита является паралитическая спинальная форма болезни, при которой могут быть парализованы группы мышц на руках, ногах и грудной клетке. Параличи при полиомиелите, как правило, носят необратимый характер. А паралич диафрагмы, в частности, может вызывать прекращение дыхательной деятельности и смерть больного. «Полиовирус размножается в мотонейронах (это крупные нервные клетки, обеспечивающие моторную координацию и поддержание мышечного тонуса), что приводит к их гибели и к необратимым парезам, параличам иннервируемых мышц. Самое страшное — если это будут межреберные мышцы или мышцы сердца, тогда человек не сможет дышать, у него остановится сердце. Это приведет к смерти, спасти человека будет невозможно», - поясняет Анна Демина, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Последствия полиомиелита Фото - © Freepik.com В результате поражения нервных клеток может развиться полный или частичный паралич нижних конечностей, в тяжелых случаях человек лишается также возможности дышать самостоятельно. Один из 100–200 случаев болезни приводит к необратимому параличу, а 5–10% парализованных умирают. Если вирус не привел к летальному исходу, больной может навсегда утратить возможность нормально двигаться, ходить, обслуживать себя. В начале XX века эпидемии полиомиелита проявлялись в разных концах света, например, в США только в 1920-1950-х годах погибли или стали инвалидами десятки тысяч детей. Одним из самых известных людей, переболевших полиомиелитом, стал американец Пол Александер, который в начале 1950-х годов в результате болезни утратил возможность самостоятельно дышать и был помещен в барокамеру под названием «железные легкие». Его «собратьями по несчастью» были тысячи детей по всему миру, они также провели детство и юность в металлических барокамерах, но большинство из них скончались в молодом возрасте. Пол Александер продержался дольше других: он окончил школу и университет, получил диплом юриста и даже написал книгу, выводя буквы карандашом, зажатым в зубах. Пол умер в марте 2024-го, проведя в барокамере в лежачем состоянии 72 года. Вирус Усуту: может ли «гость из Африки» появиться в России и чем он опасен>>

Можно ли вылечить полиомиелит и как от него защититься Фото - © Freepik.com На сегодняшний день от полиомиелита нет специфического лечения. Лучшим способом борьбы с болезнью считается вакцинация. В России создан национальный календарь профилактических прививок, согласно которому вакцинация против полиомиелита проводится в три, четыре с половиной и шесть месяцев. Ревакцинации назначаются в возрасте 18 и 20 месяцев и в шесть лет. Соблюдение графика вакцинации гарантирует защиту ребенка от вируса. Несмотря на то, что в развитых странах полиомиелит встречается очень редко, этот вирус все еще опасен и может привести к заражению непривитых детей. В США, например, полиомиелит был объявлен полностью искорененным уже в 1979 году. Однако в 2022-м, на фоне COVID-19, многие люди стали отказываться от вакцинации, и в Нью-Йорке была зафиксирована настоящая эпидемия полиомиелита, заболели более 200 человек. В 2023 году из-за пренебрежения вакцинацией были отмечены вспышки полиомиелита в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне. Социологи и медики связали это с ростом антипрививочных настроений в регионах российского Кавказа. Эпидемиологи также отмечают высокие риски заражения полиомиелитом в сопредельных государствах. «Падение охвата вакцинацией приводит к появлению риска возобновления распространения вируса полиомиелита и возникновения эпидемии», – предупреждают врачи.