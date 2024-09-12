Вирус Усуту: может ли «гость из Африки» появиться в России и чем он опасен

В материале РИАМО рассказываем про африканский вирус Усуту, который переносится комарами: как проявляется заболевание и какова вероятность подхватить вирус в России.

Что представляет из себя вирус Усуту

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Вирус Усуту родом из Южной Африки. Он относится к роду флавивирусов, то есть вирусов, которые переносятся членистоногими (клещами и комарами). Ближайшие «родственники» Усуту – вирусы желтой лихорадки, лихорадки Западного Нила, лихорадки денге, лихорадки Зика и различных энцефалитов. Большинство заражений флавивирусами фиксируется в тропических регионах, и только клещевой энцефалит эндемичен для умеренного климата и часто встречается в России.

Природные резервуары для вируса Усуту – комары и птицы. Вирус не передается ни воздушно-капельным путем, ни при тактильном контакте, он не может выживать на поверхностях или в какой-либо жидкости. Для того, чтобы болезнь поразила человека, его должен укусить переносчик вируса – комар. Человек, как и другие млекопитающие, является «тупиковым» хозяином, от него вирус больше ни к кому не передается.

Вирус Усуту относится к 3 уровню биобезопасности (BSL-3). Это значит, что он может нанести значительный вред здоровью, его исследование в лабораториях соответствует высокому индивидуальному риску и среднему коллективному риску.

Симптомы заражения вирусом Усуту

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По мнению эпидемиологов, у большинства людей заболевание вирусом Усуту проходит бессимптомно. Из-за небольшого числа зарегистрированных случаев медики пока не могут сказать точно, сколько времени занимает инкубационный период. Возможно, от укуса инфицированного комара до первых проявлений болезни проходит от 3 до 12 дней.

У небольшого числа заболевших наблюдаются лихорадка, сыпь и пожелтение склер глаз. В единичных случаях, когда болезнь протекает тяжело, возникает высокая температура и сильный тремор, возможны осложнения со стороны печени и анемия. В особо тяжелых случаях врачи диагностируют вызванный вирусом энцефалит (воспаление головного мозга) и менингит (воспаление оболочек мозга).

Как лечат при заражении вирусом Усуту

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Специфических протоколов для лечения людей, зараженных этим вирусом, пока не разработано. Терапия – симптоматическая и поддерживающая: восполнение недостатка жидкости (внутривенные капельницы), обезболивающие и жаропонижающие средства. Если болезнь обострилась вплоть до появления симптомов менингита или энцефалита, больных экстренно госпитализируют и проводят соответствующее состоянию лечение.

Насколько распространен вирус Усуту

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Единичные случаи заражения вирусом Усуту были зарегистрированы в Африке в 1981 и 2004 годах, при этом в числе основных проявлений болезни указываются кожные высыпания и лихорадка. Иммунологические исследования показали, что вирус активно циркулирует на Африканском континенте, однако острых вспышек заболевания не отмечается.

В европейских странах (с 2009 до 2022 года) вирус проявлял себя в Италии, Чехии, Венгрии, Хорватии, Швейцарии, Франции и в Австрии. В ряде случаев Усуту поражал людей на фоне приема препаратов, подавляющих иммунитет. Число выявленных клинических случаев заболевания в Европе – всего несколько десятков. При этом РНК вируса был обнаружен в анализах крови у более чем 50 европейцев-доноров крови, из чего можно сделать вывод, что они контактировали с Усуту, но взаимодействие с вирусом проявило себя слабо и прошло для людей практически незамеченным.

Возможно ли попадание вируса Усуту в Россию

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Человек может заразиться вирусом только после укуса зараженного комара, а исконный ареал обитания переносчиков Усуту – Южная Африка. Однако в последние годы, в связи с изменением климата, многие животные и насекомые мигрируют. Пока эпидемиологи не могут предсказать, насколько реально переселение зараженных комаров в российские регионы, но такая возможность теоретически существует. Также возможна передача вируса через 60 видов перелетных птиц, пути миграции которых пролегают через европейскую часть России.

По состоянию на сентябрь 2024 года ни одного случая заболевания вирусом Усуту на территории Российской Федерации зарегистрировано не было. Профилактикой заражения эпидемиологи считают в первую очередь использование репеллентов, которые отпугивают кровососущих насекомых.