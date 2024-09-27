Бешенство: чем опасно это заболевание и как его предотвратить
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В материале РИАМО рассказываем о том, как проявляется бешенство, от кого можно заразиться и что делать, если вас укусило незнакомое животное.
Что такое бешенство
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Бешенство, или водобоязнь – смертельное для человека и животных заболевание, которое вызывается вирусом Rabies virus. Болезнь относится к классу особо опасных и известна людям с давних времен.
В мифологии древних греков существовала богиня по имени Лисса, которая олицетворяла бешенство и безумие. А русское название болезни появилось из-за веры наших предков в то, что сама болезнь и сопровождающее ее помутнение сознание – происки бесов, злых духов.
Как передается вирус бешенства
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По мнению ученых, вирус бешенства появился около десяти тысяч лет назад, а основным природным резервуаром для него являются летучие мыши. Бешенство передается со слюной больных животных при укусе, причем для того, чтобы вирус попал в кровь, не обязательно глубокое и серьезное повреждение кожи, зачастую бывает достаточно просто царапины. Известны случаи, когда человек получал заражение при контакте с больным животным даже без укуса – при попадании слюны на небольшие ранки или ссадины.
Как распознать бешеное животное
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Заразиться можно от диких животных, а также от домашних питомцев на свободном выгуле. Наиболее часто в России люди заболевают бешенством после укусов собак, но вирус могут распространять также кошки, белки, лисы, волки, летучие мыши и енотовидные собаки.
Больные животные, как правило, внешне и по поведению отличаются от своих здоровых сородичей. Они выглядят истощенными, на теле нередко видны раны и ссадины, в большинстве случаев заметно обильное слюноотделение. Бешеные животные могут проявлять агрессию и атаковать даже без какой-либо провокации со стороны человека, нередко они пытаются грызть и кусать даже неживые объекты, например, садовый инвентарь.
Дикие звери перестают избегать людей и ведут себя нехарактерно. Бешеная лисица, например, старается подобраться поближе к человеку, не пугается окриков и игнорирует любые попытки ее отогнать.
При этом медики отмечают: во время инкубационного периода зараженное животное может выглядеть совершенно здоровым, но его слюна уже содержит вирус бешенства и представляет опасность. Поэтому любой укус животного – это повод обратиться к врачам.
Как проявляется бешенство у человека: основные симптомы
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Инкубационный период бешенства у человека составляет от 10 дней до 3-4 месяцев, но иногда может продолжаться год и более. Быстрее всего заболевание развивается при укусе в лицо, голову и шею.
После попадания в кровь вирус атакует сначала слюнные железы, затем поражает периферическую нервную систему и центральную нервную систему, после чего достигает спинного и головного мозга. Под воздействием вируса развивается менингоэнцефалит.
Как правило, в первые дни заболевания отмечается повышение температуры, бессонница, кошмарные сны, угнетенное и подавленное состояние психики. В следующие несколько дней нарастает беспокойство и повышается чувствительность к любым внешним раздражителям: свету, звуку, сквознякам, прикосновениям. Взаимодействие с раздражителями вызывает судороги и одышку.
Через 2-4 дня у заболевшего развивается водобоязнь: человек не может даже смотреть на воду, попытки сделать глоток вызывают сильные спазмы в горле. В этот период повышается слюноотделение при невозможности глотать. У больных отмечаются приступы агрессии, психозы, бредовые состояния и галлюцинации.
Финальный период характеризуется параличом дыхательного центра, который приводит к смерти. В большинстве случаев течение болезни занимает около 6-8 дней.
Что делать после укуса бешеного животного
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В первую очередь врачи рекомендуют тщательно промыть место укуса концентрированным мыльным раствором, а затем незамедлительно обратиться в ближайший травмпункт. Чем раньше будет проведена антирабическая вакцинация – тем больше шансов уничтожить вирус, пока он не поразил головной мозг. Если дождаться проявления первых симптомов бешенства, вакцина уже не поможет.
При обращении следует рассказать о том, когда и при каких обстоятельствах произошел укус, как выглядело животное и где его можно найти. Это поможет эпидемиологическим службам отловить возможного переносчика бешенства и тем самым предотвратить распространение вируса.
Протокол лечения подразумевает введение вакцины и антирабического иммуноглобулина в день обращения, далее следует вакцинация на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни после обращения. Если есть возможность наблюдать за укусившим человека животным и оно осталось здоровым в течение 10 дней, последующую вакцинацию не проводят.
Людям, которые находятся в группе риска (работают в местах обитания диких животных, ходят на охоту, увлекаются туризмом) рекомендуют проводить профилактическую вакцинацию: первичная прививка, затем по одной дозе вакцины через 7 и 30 дней, вакцинация через год и далее ревакцинация каждые три года.