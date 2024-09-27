Бешенство: чем опасно это заболевание и как его предотвратить

В материале РИАМО рассказываем о том, как проявляется бешенство, от кого можно заразиться и что делать, если вас укусило незнакомое животное.

Что такое бешенство Фото - © РИА Новости Бешенство, или водобоязнь – смертельное для человека и животных заболевание, которое вызывается вирусом Rabies virus. Болезнь относится к классу особо опасных и известна людям с давних времен. В мифологии древних греков существовала богиня по имени Лисса, которая олицетворяла бешенство и безумие. А русское название болезни появилось из-за веры наших предков в то, что сама болезнь и сопровождающее ее помутнение сознание – происки бесов, злых духов.

Как передается вирус бешенства Фото - © РИА Новости По мнению ученых, вирус бешенства появился около десяти тысяч лет назад, а основным природным резервуаром для него являются летучие мыши. Бешенство передается со слюной больных животных при укусе, причем для того, чтобы вирус попал в кровь, не обязательно глубокое и серьезное повреждение кожи, зачастую бывает достаточно просто царапины. Известны случаи, когда человек получал заражение при контакте с больным животным даже без укуса – при попадании слюны на небольшие ранки или ссадины.

Как распознать бешеное животное Фото - © РИА Новости, Кирилл Каллиников Заразиться можно от диких животных, а также от домашних питомцев на свободном выгуле. Наиболее часто в России люди заболевают бешенством после укусов собак, но вирус могут распространять также кошки, белки, лисы, волки, летучие мыши и енотовидные собаки. Больные животные, как правило, внешне и по поведению отличаются от своих здоровых сородичей. Они выглядят истощенными, на теле нередко видны раны и ссадины, в большинстве случаев заметно обильное слюноотделение. Бешеные животные могут проявлять агрессию и атаковать даже без какой-либо провокации со стороны человека, нередко они пытаются грызть и кусать даже неживые объекты, например, садовый инвентарь. Дикие звери перестают избегать людей и ведут себя нехарактерно. Бешеная лисица, например, старается подобраться поближе к человеку, не пугается окриков и игнорирует любые попытки ее отогнать. При этом медики отмечают: во время инкубационного периода зараженное животное может выглядеть совершенно здоровым, но его слюна уже содержит вирус бешенства и представляет опасность. Поэтому любой укус животного – это повод обратиться к врачам.

Как проявляется бешенство у человека: основные симптомы Фото - © Медиасток.рф Инкубационный период бешенства у человека составляет от 10 дней до 3-4 месяцев, но иногда может продолжаться год и более. Быстрее всего заболевание развивается при укусе в лицо, голову и шею. После попадания в кровь вирус атакует сначала слюнные железы, затем поражает периферическую нервную систему и центральную нервную систему, после чего достигает спинного и головного мозга. Под воздействием вируса развивается менингоэнцефалит. Как правило, в первые дни заболевания отмечается повышение температуры, бессонница, кошмарные сны, угнетенное и подавленное состояние психики. В следующие несколько дней нарастает беспокойство и повышается чувствительность к любым внешним раздражителям: свету, звуку, сквознякам, прикосновениям. Взаимодействие с раздражителями вызывает судороги и одышку. Через 2-4 дня у заболевшего развивается водобоязнь: человек не может даже смотреть на воду, попытки сделать глоток вызывают сильные спазмы в горле. В этот период повышается слюноотделение при невозможности глотать. У больных отмечаются приступы агрессии, психозы, бредовые состояния и галлюцинации. Финальный период характеризуется параличом дыхательного центра, который приводит к смерти. В большинстве случаев течение болезни занимает около 6-8 дней.