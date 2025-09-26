От всего сердца: что подарить педагогам на День учителя и какой нужен бюджет в 2025 году

В материале РИАМО делимся идеями подарков для учителей и рассказываем, сколько это будет стоить в 2025 году.

Обязателен ли подарок учителю Фото - © Freepik.com Как и любые подарки, презент для учителя – исключительно добровольное мероприятие. Обычно в классе объявляется сбор определенной суммы, и родители скидываются. Но порой делают это не все, так как не все действительно благодарны учителю, не все считают необходимым оказывать такие знаки внимания – у каждого своя мотивация. Поэтому при сборе на общий подарок важно учитывать, что в итоге собрать всю нужную сумму может не получиться. Кроме того, по статье 575 Гражданского кодекса РФ «не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей… работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций…». Законом не ограничено количество подарков, главное, чтобы каждый из них был не дороже трех тысяч рублей. Подарок – это знак внимания, выражение своего отношения к педагогу, чувства благодарности, именно поэтому это только добровольное решение каждого родителя. Важно вручать презент к какому-либо празднику, делать его от души и не стараться угодить педагогу ради хороших оценок. Лучше ограничиться устным поздравлением, чем делать «подарок» ради получения привилегий.

Стоп-лист: что не стоит дарить учителю Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Деньги Деньги в конверте – не самый однозначный подарок. Его можно расценить и как форму взятки, и как нежелание заморачиваться с поиском подарка, то есть формальный подход, и как намек на не очень хорошее финансовое положение учителя. Кроме того, в ряде школ учителям вовсе запрещено брать деньги. Этот момент лучше сразу уточнять в администрации учебного заведения. Вместо денег можно подарить сертификат, если совсем нет идей для подарка. Чайные и кофейные наборы с конфетами Все гастрономические изыски в виде многочисленных наборов с разными видами чая или кофе для учителей уже давно не самые желанные презенты. Во-первых, таких наборов в итоге у учителя может оказаться очень много, во-вторых, малознакомым людям не стоит дарить такие индивидуальные подарки, ведь никто не знает, любит ли молочный улун учитель математики и как относится к кофе учитель физики. Кроме того, такие наборы обычно формируются именно к праздникам и не из самых свежих продуктов, поэтому есть риск вовсе отравить человека из благих намерений. Книги по профилю учителя Если учитель специально об этом не попросил, не стоит дарить ему книгу, тем более с темой по его профилю. Это может обидеть педагога, ведь он может понять это как намек на недостаточный профессионализм. Ну и в целом таких книг у него наверняка множество, и еще одну ставить на полку не имеет смысла. Если очень хочется подарить книгу – вручите учителю сертификат в книжный магазин. Сервиз и вазы Посуда и сервиз, в том числе и вазы, – такие же исключительно индивидуальные подарки, которые уместно дарить только тем, кого вы очень хорошо знаете, и тем, кому нравится посуда. Помните, что сервиз и ваза должны где-то стоять в доме у учителя и не всегда можно попасть в стиль. Именные блокноты и канцелярия Канцелярские принадлежности, в частности блокноты и ручки, не самый приятный подарок. У каждого свои способы вести записи, и в современном мире это не всегда блокноты. Это такой же не совсем подарок, как и книга по профилю учителя, словно человек только учитель и никто более, у него не может быть других интересов, кроме учеников и ведения записей.

Плед, настенные часы и аксессуары для уроков: что можно подарить учителю Фото - © Freepik.com Самый правильный способ сделать полезный и приятный подарок – спросить у учителя, что бы ему хотелось получить на свой профессиональный праздник. Часто учителя просят купить что-то для проведения уроков, какие-то аксессуары в класс, чтобы им удобнее было вести занятия. Можно подарить настольную лампу, пауэрбанк, внешний жесткий диск или подписку на популярные и нужные сервисы, сертификат на маркетплейс или книжный магазин, плед, настенные часы с функцией определения погоды или умный будильник, органайзер для стола или вечный календарь. Все зависит от потребностей конкретного педагога. Всех педагогов опросить, конечно, невозможно, поэтому стоит опросить учеников. Они точно хорошо знают, что нужно их учителям. Одному нужен меловой маркер, другому – накопители для хранения информации, третьему – новый секундомер. Делая какие-то общие подарки, лучше ограничиться сертификатами, пусть и с небольшими суммами. Учителя сами распорядятся ими. К сертификатам можно приложить открытки с теплыми поздравлениями.