Новогодний стол 2026: что приготовить, чтобы задобрить Огненную Лошадь
Фото - © Наталья Селиверстова/РИА Новости
В материале РИАМО — о том, что поставить на стол, чтобы хозяйка 2026 года была благосклонна.
Чему будет рада Огненная Лошадь: яркие цвета, натуральность и сладкое
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Символом 2026 года, согласно восточному гороскопу, будет Красная Огненная Лошадь. Чтобы задобрить хозяйку наступающего года, в новогоднюю ночь следует подавать на стол те блюда, которые ей бы понравились.
Поскольку Огненная Лошадь — животное яркое и в какой-то мере даже помпезное, она обрадуется, если на столе будут стоять такие же яркие и насыщенные по цветовой гамме блюда. Пусть в них будут преобладать красные, золотые и оранжевые оттенки, которые считаются символом 2026-го.
Например, можно приготовить карпаччо из свеклы и лосося — это не только безумно вкусно, но и красиво будет смотреться на столе. Также как никогда кстати придутся салаты «Гранатовый браслет» и «Селедка под шубой». Если речь идет о десертах, то можно приготовить пряники, украшенные ярко-красной глазурью.
Помимо ярких цветов, стоит также учитывать, что Лошадь любит натуральность и естественность, поэтому стоит отдать предпочтение зелени, фруктам, свежим овощам. Можно подать к столу различные овощные нарезки, сделать фруктовый салат. Выбирая фрукты, не отказывайтесь от экзотических — они очень понравятся Лошади.
На новогоднем столе 2026 могут быть и блюда из мяса. Так, можно приготовить птицу. Вот только курица не подойдет — Лошадь считает ее глупой. А вот индейка, утка и гусь притянут в дом удачу.
Если вы поставите на стол блюдо из рыбы — это привлечет финансовое благополучие. Подойдет также приготовленная любым способом свинина — она считается традиционным блюдом в Китае и не конфликтует с Лошадью.
В качестве гарнира можно подать рис, особенно если приготовить его в азиатском стиле — с яйцом, перцем, горошком и кукурузой. А вот овсянку, манку и гречку лучше не использовать — по своей символике они «тянут» энергию в землю, а Лошадь стремится к движению и простору.
Можно на стол поставить менажницу с орешками или же просто добавлять их в любые блюда и десерты. Они символизируют изобилие и крепкое здоровье.
Сладкоежки могут оттянуться в новогоднюю ночь на полную катушку: Огненная Лошадь обожает сахар, поэтому на стол можно поставить различные десерты, шоколад, пряники. Специально для хозяйки года можно поставить в центр стола тарелочку с овсяным печеньем.
Что не стоит ставить на новогодний стол 2026
Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори
При планировании новогоднего стола стоит отказаться от любых блюд из конины и говядины. Такие угощения отпугнут от хозяев дома успех и удачу в 2026 году.
Также следует внимательно относиться к тому, каким именно образом вы готовите блюда. Например, любое мясо лучше тушить, запекать, в крайнем случае — жарить на сковороде. От приготовления на костре, мангале и во фритюре лучше отказаться. Вообще жирные блюда, тяжелое мясо отпугнут Лошадь, ведь она любит активность и движение, поэтому перегруженная еда явно будет не к месту.
Также под запретом должны быть острые блюда. Дело в том, что Огненная Лошадь, которая посетит нас в наступающем году, будет с переизбытком огня, а если мы еще будем добавлять в блюда яркие и насыщенные специи (к ним относятся даже хрен, горчица и чеснок!), то это лишь усилит огненную стихию животного. Лошадь такому не обрадуется и может принести в дом болезни.
Отказаться стоит и от любого алкоголя в новогоднюю ночь. Огненная Лошадь очень ценит в людях дисциплину и самообладание, поэтому если вы планируете выпить бокал шампанского под бой курантов, пусть на нем все и ограничится. Вместо шампанского можно выпить вина — Лошади оно тоже импонирует. Но все-таки лучше в качестве напитков поставить на стол графины с соками, морсом, компотом. Главное — натуральность.
Как сервировать стол в год Красной Огненной Лошади
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Как можно догадаться, сервировка стола должна включать в себя стихию огня — пусть скатерть будет красного цвета или с преобладающей расцветкой. Если вам это кажется слишком ярким решением, то можно остановиться на красных сервировочных салфетках или посуде с красным декором.
Чтобы задобрить Лошадь, можно приобрести статуэтку с этим животным и поставить ее в центр стола. Кстати, и среди елочных игрушек тоже должна быть фигурка лошадки. Над дверью в квартиру можно повесить декоративную подкову — для привлечения удачи в дом.
В целом при сервировке стоит придерживаться следующих правил:
- Любой текстиль на столе должен быть натуральных материалов — хлопок, лен. Напомним, Лошадь уважает все натуральное и естественное.
- На стол можно поставить какое-нибудь живое растение. Это могут быть, например, красные цветы. Также Лошадь оценит веточку хвои и красные ягоды.
- Можно зажечь свечи, но здесь главное — не переборщить. Следующий год и так будет по своей стихии с избытком огня, поэтому не стоит его усиливать в новогоднюю ночь. Одного подсвечника в центре стола с тремя высокими свечами вполне хватит для создания праздничного настроения.