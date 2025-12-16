Новогодний стол 2026: что приготовить, чтобы задобрить Огненную Лошадь

Чему будет рада Огненная Лошадь: яркие цвета, натуральность и сладкое

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Символом 2026 года, согласно восточному гороскопу, будет Красная Огненная Лошадь. Чтобы задобрить хозяйку наступающего года, в новогоднюю ночь следует подавать на стол те блюда, которые ей бы понравились.

Поскольку Огненная Лошадь — животное яркое и в какой-то мере даже помпезное, она обрадуется, если на столе будут стоять такие же яркие и насыщенные по цветовой гамме блюда. Пусть в них будут преобладать красные, золотые и оранжевые оттенки, которые считаются символом 2026-го.

Например, можно приготовить карпаччо из свеклы и лосося — это не только безумно вкусно, но и красиво будет смотреться на столе. Также как никогда кстати придутся салаты «Гранатовый браслет» и «Селедка под шубой». Если речь идет о десертах, то можно приготовить пряники, украшенные ярко-красной глазурью.

Помимо ярких цветов, стоит также учитывать, что Лошадь любит натуральность и естественность, поэтому стоит отдать предпочтение зелени, фруктам, свежим овощам. Можно подать к столу различные овощные нарезки, сделать фруктовый салат. Выбирая фрукты, не отказывайтесь от экзотических — они очень понравятся Лошади.

На новогоднем столе 2026 могут быть и блюда из мяса. Так, можно приготовить птицу. Вот только курица не подойдет — Лошадь считает ее глупой. А вот индейка, утка и гусь притянут в дом удачу.

Если вы поставите на стол блюдо из рыбы — это привлечет финансовое благополучие. Подойдет также приготовленная любым способом свинина — она считается традиционным блюдом в Китае и не конфликтует с Лошадью.

В качестве гарнира можно подать рис, особенно если приготовить его в азиатском стиле — с яйцом, перцем, горошком и кукурузой. А вот овсянку, манку и гречку лучше не использовать — по своей символике они «тянут» энергию в землю, а Лошадь стремится к движению и простору.

Можно на стол поставить менажницу с орешками или же просто добавлять их в любые блюда и десерты. Они символизируют изобилие и крепкое здоровье.

Сладкоежки могут оттянуться в новогоднюю ночь на полную катушку: Огненная Лошадь обожает сахар, поэтому на стол можно поставить различные десерты, шоколад, пряники. Специально для хозяйки года можно поставить в центр стола тарелочку с овсяным печеньем.