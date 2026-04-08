Как стать космонавтом: что для этого нужно и как проходит отбор

Какие требования предъявляют к кандидатам в космонавты и какой путь нужно для этого пройти, рассказываем в материале РИАМО.

Дождаться набора и отправить заявку в российский отряд космонавтов Фото - © Пресс-служба ЦПК, фото ЦПК и Армена Гаспаряна (ПАО «Ил») Чтобы пройти отбор в российский отряд космонавтов, нужно дождаться, когда Роскосмос и Центр подготовки космонавтов. Новый набор был объявлен в феврале 2026 года. Открытый конкурс по отбору в отряд космонавтов проводится до 30 сентября 2026 года, заявки нужно успеть подать до 30 июня. В конкурсе может участвовать любой дееспособный гражданин Российской Федерации не старше 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года, который имеет высшее образование и хорошую физическую подготовку. Требования ко всем кандидатам выдвигают одинаковые вне зависимости от пола. Образование должно соответствовать инженерной, научной или летной специальности по программе специалитета или магистратуры. При этом претенденты должны иметь опыт работы по полученной специальности не менее 3-х лет. При подаче документов также стоит учитывать, что из-за технических ограничений кресел, которые используются на пилотируемых кораблях, и технических возможностей скафандров для отбора кандидатов устанавливаются определенные параметры тела. Будущий космонавт не должен иметь хронических заболеваний и должен быть в хорошей физической форме. Предельный рост для прохождения отбора – 190 см, а вес – 90 кг. Минимальные показатели – 150 см и 50 кг. Размер ступни не должен превышать 46 размера. Отбор проходит в два этапа. На заочном претенденты должны подготовить и направить для проверки необходимый комплект документов. Следующий этап проходит в очном формате, когда проверяют профессиональные навыки, психологические качества, физическую форму и состояние здоровья. У кандидата в космонавты не должно быть татуировок. Кроме того, от кандидатов также требуется знание английского языка на уровне программы неязыковых вузов. Такие же требования предъявляются к зарубежным астронавтам - они должны знать русский язык, в основном технические термины. На сайте Роскосмоса можно найти полный список требований и необходимых документов.

Проверка физподготовки будущего космонавта не зависит от пола Фото - © Samantha Cristoforetti. Working on the Strela crane, CC BY 2.0/Wikipedia.org Прошедшие заочный отбор кандидаты должны будут выполнить нормативные физические упражнения на выносливость, силу, скорость, ловкость и специальные упражнения по работе с тренажерами на борту космической станции. К физической подготовке и состоянию здоровья предъявляется больше всего требований. Для сдачи нормативов кандидатам придется пробежать один километр за 3,5 минуты, проплыть 800 метров вольным стилем за 20 минут и проплыть под водой, задержав дыхание, как минимум на 20 метров. Также в перечень упражнений входят подтягивание на перекладине (не менее 12 раз), прыжок в длину с места (от 2,3 метра), угол в упоре на брусьях (не менее 20 секунд), челночный бег 10х10 метров (не более 26 секунд), сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 20 раз) и другие. Некоторые упражнения будут оцениваться по уровню техники по 10-бальной шкале. Например, прыжки на батуте с поворотом на 90, 180 и 360 градусов и прыжок в воду головой вниз с трехметрового трамплина. Все эти навыки на Земле кажутся не такими значительными, а в космосе могут стоить жизни. Также придется сдать нормативы на велоэргометре (тренажном макете бортового велотренажера) и пройти 11-минутный тест на тренажном макете бортовой беговой дорожки. Есть определенные требования к темпераменту, обязателен крепкий вестибулярный аппарат, а еще хорошая память, умение удерживать внимание, пунктуальность, способность работать в экстремальных условиях и при ограниченном количестве времени.

Психологические тесты Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости После успешной сдачи физических нормативов кандидату предстоит пройти ряд собеседований на соответствие психологическим требованиям. При отборе изучается и оценивается уровень развития профессионально важных психологических качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности космонавта. Основанием для отклонения кандидатуры при отборе является наличие неблагоприятных индивидуально-психологических особенностей.

Требования к профессиональной пригодности кандидата в космонавты Фото - © NASA, Общественное достояние/Wikipedia.org Профессиональный отбор включает и оценку знаний и способностей к обучению, в том числе к изучению и освоению космической техники. Проверка уровня образования включает проведение собеседований по математике, физике, компьютерной технике, английскому языку, культурологии и русскому языку (диктант). Профессиональную пригодность придется подтвердить также знаниями по истории мировой и отечественной космонавтики и основам пилотируемой космонавтики. Также на собеседовании проверят способности претендента к изучению космической техники и операторской деятельности. Кроме этого, претенденту предлагается самостоятельно подготовить мотивационное эссе и рассказать экзаменаторам принципы работы одной из бортовых систем пилотируемого космического аппарата.

От заявки до полета в космос могут пройти годы Фото - © Сергей Гордеев/Издательство «Подмосковье» Успешно пройдя все этапы отбора, претендент становится кандидатом в космонавты. Впереди его ждут два года общей космической подготовки, после которой предстоит сдать Государственный экзамен и получить звание «космонавт-испытатель». За все время придется сдать около 150 экзаменов и тестов. Однако, даже после этого в космос лететь рано. Необходимо будет пройти еще четыре этапа подготовки и сдать десятки экзаменов. После зачисления в экипаж на подготовку к первому полету уйдет еще от 18 до 24 месяцев. Таким образом, от заявки до полета в космос может пройти несколько лет. В настоящее время в отряде Роскосмоса 23 действующих космонавта, среди которых одна девушка. Также в отряд входят кандидаты в космонавты, сейчас их четверо.