Как распознать секту и понять, что близкий человек стал сектантом
Недавно СМИ стало известно о секте Сергея Долматова — самопровозглашенный «Бог» в ходе вербовки издевается над людьми и выкачивает из них как можно больше денег. При этом мужчина обещает людям счастье и даже регенерацию органов. Подробности об этом есть в нашем материале. Таких сект на самом деле много — главное, научиться их вовремя распознавать, чтобы не попасть в них. В материале РИАМО — о том, по каким признакам можно распознать секту и как быть, если близкий человек все-таки попал в руки недобросовестных людей.
10 признаков секты
1. Культ личности и неприкосновенность лидера
В подобных организациях фигура основателя возводится в абсолют. Его авторитет не подлежит сомнению, а жизнь группы полностью подчинена его воле. Лидер позиционируется как человек, стоящий выше закона и морали обычных людей: судить его вправе лишь высшие силы или инопланетный разум, в зависимости от доктрины. Такое слепое обожание позволяет устанавливать любые, даже самые абсурдные правила. Члены группы безропотно выполняют приказы, включая участие в сомнительных финансовых схемах, если это исходит от «гуру».
2. Агрессивный «рекрутинг»
Секты редко бывают полностью закрытыми системами; для их существования необходим постоянный приток новых участников. Они функционируют по принципу финансовой пирамиды: пока есть приток свежей «крови», структура живет. Если вас настойчиво просят приводить в группу друзей и знакомых, а количество новичков постоянно растет — это тревожный сигнал.
3. Чувство избранности
Участники культа убеждены в своей исключительности и миссии по спасению мира. Они проводят четкую черту между собой и «обычными» людьми, которых считают заблудшими, невежественными или грешными. Это создает психологическую пропасть, оправдывающую любые действия внутри группы.
4. Конфронтация с внешним миром
Отношение к обществу строится на принципе «мы против них». Внешний мир воспринимается как враждебная среда, которая мешает развитию и счастью. Люди вне культа рассматриваются не просто как другие, а как источник опасности и потенциального конфликта.
5. Изоляция от близких
Культ стремится разорвать социальные связи человека с его прошлым окружением. Родственников либо пытаются вовлечь в секту, либо объявляют врагами, если они против. Это делается для того, чтобы лишить человека поддержки извне. Лишенный опоры в лице семьи и друзей, он вынужден искать утешение исключительно внутри группы, становясь более зависимым от ее правил и лидеров.
6. Финансовая эксплуатация
Тема денег пронизывает деятельность большинства деструктивных групп. Часто сбор средств маскируется под благородные цели (например, завершение «важного проекта»). Лидер может спросить, кто готов помочь, создавая социальное давление: видя крупные взносы других, человеку становится стыдно жертвовать мало. Это тонкая манипуляция, заставляющая отдавать больше, чем планировалось.
7. Подавление инакомыслия
Для удержания контроля необходимо фильтровать информацию и пресекать любые попытки мыслить свободно. Общение строго регламентируется лидером или его помощниками. Наказание за отступление от «генеральной линии» проводится публично и демонстративно, чтобы остальным было неповадно проявлять инициативу или сомневаться в авторитетах.
8. Культивирование чувства вины
Внутри секты выстраивается иерархия «родитель — ребенок», где лидер выступает в роли строгого отца, а последователи — вечно провинившихся детей. Механизм контроля держится на постоянном ощущении неполноценности: вы всегда «чуть-чуть не дотянули» или «недоработали».
В ход идут любые рычаги давления, включая манипуляции с прошлым семьи или национальностью (например, порицание предков за исторические события). Также активно используются публичные исповеди, где человек вынужден каяться в грехах, и заведомо невыполнимые задания (например, прочитать огромный труд за ночь). Эти методы создают психологическое напряжение, заставляя человека стремиться искупить вину перед группой и ее руководством.
9. Техники изменения сознания
Для подавления воли и введения в трансовое состояние применяются специальные практики. Это могут быть монотонные повторяющиеся действия, специфические дыхательные упражнения, пение или говорение на вымышленных языках. Часто такие сеансы сопровождаются лишением сна и строгими диетами, что физически ослабляет человека и делает его максимально внушаемым.
10. Отсутствие личного пространства
Приоритетом объявляются исключительно групповые задачи и «духовное развитие». Личные потребности — гигиена, отдых, общение с семьей — считаются вторичными или даже греховными.
Как понять, что близкий человек попал в секту: 6 признаков
Клинический психолог, практикующий психотерапевт, супервизор, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Катерина Димитрова выделяет несколько признаков, заметив которые можно заподозрить, что близкий человек угодил в секту. Так, вас должно насторожить, если вы видите, что:
- человек выпадает из своего социального контекста: разрывает устоявшиеся связи, избегает общения с привычным кругом людей;
- резко меняет стиль поведения, систему ценностей;
- говорит о неком сообществе/общине, где, по его мнению, собраны самые лучшие люди и с которыми он начинает проводить все больше времени вместо семьи (но необязательно, иногда человек может никому не говорить о нем);
- чаще оперирует понятиями «добра» и «зла», причем, как правило, ко злу относится все то, что не связано с сообществом;
- заинтересован неким нетрадиционным учением во главе с «учителем», постоянно читает и смотрит контент на эту тему;
- вкладывается в это сообщество финансово, может быть готов продать квартиру.
Как вытащить человека из секты: 4 шага
Помочь такому человеку выбраться из секты довольно сложно, но все-таки можно. Психотерапевт советует придерживаться следующих шагов:
- не стоит пытаться сразу переубедить человека, важно сохранить с ним доверительный контакт;
- пробовать по возможности возвращать человека в его семью, социальный круг, чтобы он проводил как можно больше времени с людьми вне секты, занимался повседневными делами, досугом;
- постараться узнать о секте как можно больше фактической информации;
- обратиться за консультацией и поддержкой к юристам, полиции, а также психологам и общественным организациям, специализирующимся на реабилитации лиц, пострадавших от деструктивного воздействия сект (однако здесь стоит быть осторожным и доверять только крупным проверенным организациям).