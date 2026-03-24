Обещает исцеление и мнит себя «живым богом»: кто такой Сергей Долматов и при чем тут секта

В материале РИАМО — о секте «Пятое измерение» и о том, как вовремя распознать, что близкий человек стал сектантом.

Секта «Пятое измерение», возглавляемая Сергеем Долматовым, представляет собой одну из наиболее обсуждаемых и противоречивых группировок в России в настоящее время. Эта организация привлекает внимание не только своими необычными учениями, но и методами воздействия на своих последователей. В материале РИАМО — о том, что это за секта «Пятое измерение» и что говорят столкнувшиеся с ней люди.

Кто такой Сергей Долматов и о чем его учение

Секта «Пятое измерение» была основана Сергеем Долматовым, который позиционирует себя как «живой бог» и «архитектор квантового планетарного перехода», около шести лет назад в Сочи.

На главной странице его блога (правда, заброшенного) указано, что Долматов много где учился и якобы преподает в различных российских вузах. Также там говорится, что «с 27 лет до 31 года был поборником христианского православия. Самостоятельно и с помощью духовных учителей изучил все основные мировые религии, обретя в итоге надрелигиозное Сознание. Исповедует сугубо научный подход и субъективный практический критицизм: „Истинно лишь то, что по-настоящему работает!“».

В 31 год Долматов кардинально «изменил свою жизнь, нацелившись на реализацию своего наивысшего потенциала и к 37 годам на базе своего опыта и многолетних исследований создал оригинальную Систему Знаний, охватывающую все аспекты человеческой жизни, цель которой: ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ».

Канал Mash провел расследование и Долматове, его учении и секте. Долматов утверждает, что его знания пришли к нему через серию инсайтов и внутренних озарений, которые не требуют дополнительных доказательств. Он считает, что эти знания пришли изнутри, и это делает их особенно ценными для его последователей.

Учение Долматова обещает своим последователям выход в реальность пятого измерения (5D), где они якобы обретут бессмертие и способность к регенерации органов. Это учение привлекает людей, ищущих духовные ответы и стремящихся к личностному развитию, а также тех, кто не против отрастить себе еще одну почку (шутка).

Насилие и развод на деньги: что происходит в секте Долматова

Согласно информации Mash, секта Долматова активно использует современные технологии для взаимодействия с последователями. Долматов поддерживает связь с адептами через закрытые чаты, где проводит курсы и онлайн-лекции. Однако, помимо виртуального общения, секта организует и офлайн-встречи, на которых происходит моральное давление на новых членов. Один из методов воздействия — заточение человека в некую «келью» с так называемым «настоятелем», что позволяет быстрее подчинить его воле лидера. «Настоятель» часами обрабатывает жертву, а если не получается — унижает. Вместе с этим практикуется голодание — всех держат без еды и воды, чтобы якобы вылечить. Дальше человека заставляют просить у родни денег. Если те отказываются, сектанты говорят, что в близких вселились бесы. И, что самое страшное, люди в это верят и отдаляются от близких.

Для общества стало настоящим шоком, что в секту вовлекаются не только взрослые, но даже и дети. Со слов очевидцев, в основном это ребята с логопедическими или психо-неврологическими проблемами. Их также обрабатывают и подготавливают к переходу в реальность 5D.

В видео, которые опубликовал Mash, Долматов утверждает, что он не коуч, а Бог: «Ты меня приравниваешь к коучу, а я не коуч. Я не хочу быть для тебя коучем. Мне на*рать на тебя как на тренируемого. Это тебя никуда не продвинет и ничто тебе не даст. Ты отрехнешься и пойдешь себе дальше со всеми своими тараканами в голове. Если ты не воспринимаешь меня как Бога, как явленного живого Бога во плоти — это я не всем говорю, это я только тебе говорю, — то твоя шизофрения съест тебя изнутри. По итогу. Твоя биполярка разорвет тебя. Никакие коучи тебе не помогут». И все это говорится таким высокомерным и надменным тоном, что дослушать до конца эти слова тяжело, на собеседника оказывается настоящее психологическое давление.

Моральное давление и изоляция могут привести к серьезным психологическим последствиям для последователей, что делает деятельность секты особенно опасной. В одном из видео, например, у девушки-последовательницы случилась истерика, в ходе которой она кричала, что «не хочет думать, что это секта».

Что рассказывают люди, побывавшие в секте Долматова

Секта «Пятое измерение» вызывает неоднозначные мнения в обществе. С одной стороны, есть люди, которые искренне верят в учения Долматова и находят в них утешение и надежду. Так, Mash выложил отзыв одной из последовательниц, в котором та всячески расхваливает «Пятое измерение». «Благодаря Сергею Долматову Радомиру, с которым я познакомилась в 2023, у меня произошли мощнейшие изменения, я воскресла, ожила, обрела смысл жизни, увидела много чудес и вышла на уровень реальности, где СПИДа, которым я болела 15 лет и уже умирала — у меня нет!» — пишет некая девушка, представившаяся Анной Нестеровой-Святой. Далее она говорит: «Как у меня получилось стать здоровой? На чем сейчас основана моя жизнь? На вере моей! Болезнь ушла, когда я выбрала поверить в Радомира (так себя называет Долматов, — прим.ред.), как в Бога живого во плоти».

С другой стороны, многие говорят о манипуляциях и злоупотреблениях, которые происходят внутри организации. На одном из форумов Рунета пользовательница написала о том, что в 2020 году у Долматова был очередной проект на территории Сербии, который назывался «Вознесение». Люди жили в палатках даже накануне зимы, в холодную погоду. «Я познакомилась с одной из участниц. За две недели после приезда Долматова, она начала думать, что она воплощенный ангел, он — новый Христос, и вот оно сейчас второе пришествие. И их компания ответственна за переход человечества в новую эру», — говорит девушка.

«Я сама подпала под его влияние, манипулирует он сознанием мастерски. За три дня общения с ним и компанией, я сама начала думать, что я воплощенный ангел, и тут меня начали убеждать, что у ангелов-то свободной воли нет, попробуй тупо делать то, что говорит бог, т. е. Долматов, это круто. Мне внушали, что детей и мужа на самом деле я не люблю, и вообще сама хочу от них избавиться, мне несколько раз успела прийти в голову мысль о суициде. При том, что я человек, любящий жизнь и оптимистичный. К счастью, пошли дожди, стало холодно, грязно, условия превратились в невыносимые, и это меня отрезвило. Я в жизни так не материлась. Быстро собрала вещи и свалила домой. Нашелся среди них человек, который мне помог добраться. Он, кстати для них как заноза, потому что упорно отказывается играть в их игры», — поделилась пользовательница форума.

Другая пользовательница рассказала о еще одном проекте Долматова, на этот раз в Черногории. «Я была там некоторое время, в Черногории, понаблюдала за ними внимательно не один раз. Секта жуткая! Долматов действительно обладает сильной энергетикой, и умеет целенаправленно влиять на психику по средствам НЛП. Видно, что он изучал методы влияния. И они очень много врут! Требуют большие деньги приговаривая, „вы же сами сюда пришли, мы вас не звали“. Я лично общалась с теми, кто продал квартиры еще там, в Черногории. Люди не пишут заявления, оставаясь без единой копейки по тому, что им стыдно за то, что они „повелись“. Но тут нет ничего постыдного! Долматов профи!» — делится свидетельница секты.

Будет ли организована проверка секты «Пятое измерение»?

Общественная организация «Зов Народа» под руководством Сергея Зайцева инициировала проверку в отношении деятельности Сергея Долматова. Об этом лидер движения рассказал в беседе с журналистами «Абзаца».

По словам Зайцева, ситуация, сложившаяся вокруг организации «Пятое измерение», является ярким примером деструктивного воздействия на людей. Он подчеркнул, что применение физического насилия (избиения), лишение пищи и психологическое давление — это не просто тревожные сигналы, а прямые признаки деятельности секты, маскирующейся под научное или религиозное течение.

Особое негодование общественника вызывает эксплуатация уязвимых категорий граждан. Он назвал вовлечение детей с особенностями развития в подобные практики «преступлением против самых беззащитных».

Кроме того, Зайцев указал на финансовые махинации: у родственников участников под предлогом изгнания «бесов» вымогают деньги, используя методы психологического манипулирования. Это, по его мнению, является формой мошенничества и насилия.

Лидер «Зова Народа» заверил, что все собранные материалы уже переданы в правоохранительные органы для проведения тщательной проверки. Он также обратился к пострадавшим с призывом не молчать и обращаться за поддержкой в их организацию или напрямую в МВД.