Индексация социальных пенсий с 1 апреля 2025 года: кому и на сколько повысят выплаты

Шпаргалки

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Какой будет индексация социальных пенсий с 1 апреля 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Какой размер индексации социальной пенсии в 2025 году

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В 2025 году индексация социальных пенсий составит 14,75%. Точный размер индексации социальных пенсий каждый год утверждает Правительством в соответствии с темпом роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Проект постановления об уровне индексации в 2025 году размещен для общественного обсуждения.

Когда проводится индексация социальной пенсии

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Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля.

«В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллионов человек. Всего на данную индексацию в 2025 году в федеральном бюджете на предусмотрено порядка 85 миллиардов рублей», — заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Для каких граждан повысится пенсия с 1 апреля 2025 года

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По информации Минтруда России, среди россиян, которым будет повышена пенсия с 1 апреля, около 3,5 миллионов получателей социальных пенсий. Кроме того, порядка 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения, в том числе:

  • участники Великой Отечественной войны;
  • граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
  • граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей;
  • граждане из числа работников летно-испытательного состава;
  • прочие категории граждан, полный перечень приведен в законе № 166-ФЗ.

Какие граждане могут претендовать на социальную пенсию

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Минтруд напомнил, что получатели социальных пенсий — это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии, например, не хватило пенсионных баллов.

«Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня», — сообщает Минтруд.