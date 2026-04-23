Где заказывать товары из‑за границы в 2026 году: 11 сервисов доставки
Pay Today
На сервисе Pay Today можно заказать товары из Европы и Азии. Чтобы сделать заказ, необходимо скинуть ссылку на товар в телегам-бот, после чего будет известна итоговая стоимость покупки.
Плюсы сервиса
- возможность заказать товары, которые сложно приобрести;
- комиссия без дополнительных платежей;
- в стоимость товара входят проверка на брак и логистические расходы, в том числе оплата таможенных пошлин;
- сервис работает не только с магазинами, но и частными продавцами;
- юридическое лицо зарегистрировано в России.
Минусы
- внушительная комиссия в размере 20% от стоимости товара;
- долгая обратная связь: из-за большого количества заказов ответ иногда приходится ждать целый день.
BuyU$A
BuyU$A — это сервис, с помощью которого можно заказать товары с европейских площадок и маркетплейсов, таких как Ebay, Amazon и других. Чтобы сформировать заказ, нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать товар.
Плюсы сервиса:
- невысокая комиссия: $5 минимум, 10% — если товар стоимостью до $2500, 8% — если товар дороже $2500;
- быстрый выкуп и доставка;
- большой выбор интернет-магазинов, откуда можно сделать заказ;
оперативная круглосуточная техподдержка,
- товар можно отправить во все страны: Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Эстония, Австралия, Австрия и т. д.
Минусы:
- могут быть дополнительные платежи, например, $5 за инспекцию товара после его прибытия на склад, $5 за упаковку посылки и т. д.
LiteMF
С помощью сервиса LiteMF можно заказать товары из США, ЕС, ОАЭ, Турции и Китая. Чтобы сделать заказ, нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении, отправить ссылку на нужный товар и пополнить счет в личном кабинете.
На LiteMF можно заказать товары с Ebay, Amazon, iHerb, Adidas и других интернет-магазинов, указанных на сайте.
Плюсы сервиса:
- можно заказывать габаритные товары;
- большое количество предложений по доставке: можно выбрать для себя наиболее оптимальный вариант;
- комиссия сайта составляет всего 10% от стоимости товара.
Минусы:
- дополнительные услуги (проверка, страховка товара) оплачиваются отдельно;
- в LiteMF вас сразу не сориентируют, можно ли привезти товар — это сделают только после оплаты покупки;
- при возврате сервис переводит средства не на карту, а на счет в личном кабинете на сайте, а чтобы их вывести оттуда, необходимо заплатить до 5,8% платежной системе, с которой работает LiteMF.
Бандеролька
«Бандеролька» доставляет в Россию товары из США, Европы и Турции. На сайте можно купить иностранную косметику, парфюмерию, электронику, одежду, обувь, различные аксессуары, зоотовары и т. д. Площадка сотрудничает с такими известными магазинами, как Ebay, Amazon, iHerb, Gap, New Balance, Outlet, Calvin Klein, Timberland, Guess, Sephora и другими.
Для заказа необходимо зарегистрироваться на сайте сервиса, выбрать склад, указать ссылку на товар и заполнить все поля с информацией о стоимости и количестве.
Плюсы сервиса:
- для постоянных покупателей действуют скидки по подписке Qwintry Plus: в размере 5-7% — за отправку посылок, 30% — за выкуп и 30% — за страховку;
- работает на рынке давно — с 2010 года;
- есть пункты самовывоза.
Минусы:
- сервис не доставляет товары, на которые наложены санкции: например, смартфоны, ноутбуки, планшеты, принтеры, видеокарты, одежду и обувь дороже 300 долларов, ювелирные украшения, бытовую технику и т. д. (полный список ограничений представлен на сайте;
- площадка не участвует в аукционах;
- все дополнительные услуги (проверка, страховка, доставка товара) оплачиваются отдельно;
- есть ограничения по весу и стоимости посылки;
- срок доставки может составлять более одного-двух месяцев.
Оzon
«Озон» доставляет товары не только по территории России, но и из Китая, Турции и стран СНГ. Ассортимент товаров самый широкий.
Оплачивать покупки можно как банковской картой, так и Ozon Card. При оформлении доставки потребуется ввести номер ИНН, чтобы товар беспрепятственно прошел таможню.
Срок доставки зависит от страны и конкретного продавца.
Плюсы:
- быстрое оформление заказа;
- покупки на «Озоне» безопаснее, чем на иностранных маркетплейсах, поскольку продавцы должны соблюдать все требования платформы, в том числе и положения «Закона о защите прав потребителей».
Минусы:
- Ozon советует не класть в заказ больше трех однотипных товаров на одно физлицо (даже в разных посылках), чтобы таможня не сочла это коммерческой партией;
- риск нарваться на недобросовестного продавца, бракованный товар.
SanktionGO
SanktionGO — сервис полного цикла для покупки товаров из Европы и США с доставкой в Россию. Достаточно скинуть ссылку на любой товар с Amazon, eBay, iHerb, Asos, Otto или любого другого магазина — остальное команда берет на себя: выкупает, проверяет, упаковывает и доставляет. Оплата в рублях, цена фиксируется сразу и включает все.
Плюсы сервиса:
- работает с любым магазином и любым товаром — включая крупногабарит и технику;
- цена «все включено»: выкуп, проверка, упаковка, доставка, таможня — без доплат по факту;
- оплата в рублях через СБП или карту, без валютных конвертаций;
- защита заказа: деньги возвращаются, если товар не пришел или пришел с дефектом;
- трекинг на каждом этапе — всегда известно где посылка;
- работает с бизнесом: резидентские карты, европейские адреса, закупки для юрлиц;
- средний срок доставки 13–18 дней.
Минусы:
- поддержка работает только в будние дни с 10 до 18 по Москве — в выходные и вечером ответа не получить.
USmall
Маркетплейс USmall доставляет товары только из США, Здесь можно купить одежду, обувь, БАДы и спортивное питание. Маркет сотрудничает с такими известными брендами, как New Balance, Tommy Hilfiger, Nike, Zara, H&M, Ralph Lauren и другими.
Стоимость доставки в пункт выдачи зависит от выбранной страны и удаленности самого пункта. Товар, купленный на USmall, можно получить в одной из точек Boxberry.
Плюсы:
- услуги по таможенному отправлению бесплатные;
- все обязанности по таможенному оформлению берет на себя сервис;
- относительно недорогая стоимость доставки, которая зависит от количества вещей в заказе: 1-4 вещи — 399 рублей, 5-6 — 499 рублей, 7 и больше — 599 рублей + 100 за каждую дополнительную вещь, 15 и больше — 1199 рублей и 100 за каждую дополнительную вещь.
Минус:
- лимит беспошлинного ввоза в РФ — 200 €.
Boxberry
Boxberry доставляет товары из США, ЕС, Турции и Индии.
Чтобы сделать заказ, нужно:
- зарегистрироваться в личном кабинете;
- поменять адрес доставки на сайте интернет-магазина на адрес склада Boxberry;
- оплатить заказ;
- собрать корзину в любом онлайн-магазине и указать ссылки на товары;
- заполнить декларацию по посылке;
- оформить дополнительные услуги (фото, упаковка, страховка и т. д.).
Плюсы:
- компания давно работает на рынке, а значит надежна;
- развитая сеть пунктов выдачи заказов.
Минусы:
- медленный выкуп товара;
- нехватка операторов, что сказывается на скорости обратной связи.
Shopfans
Компания работает с 2010 года и специализируется на доставке товаров из США и Европы. Сервис работает с такими популярными производителями, как Puma, Nike, Adidas, Reebok, Gap, Timberland, Zara, Calvin Klein, Lacoste, Louis Vuitton, Amazon и многими другими.
Плюсы:
- компания надежная;
- сервис сотрудничает со множеством магазинов.
Минусы:
- нельзя купить товары, находящиеся под санкциями;
- нельзя купить вещи дороже €300 и технику дороже €750 за штуку — с этим строго, иначе заказ конфискуют.
CDEK Shopping
На данной платформе можно заказать товары из 15 стран, включая США, ОАЭ, Южную Корею, Японию, Китай и страны ЕС. На данном сервисе можно заказать и электронику, и витамины с БАДами, и обувь с одеждой, и даже мебель.
Рядом с каждым товаром в карточке указано, из какой страны он идет. Поэтому, например, можно выбрать, из какой страны купить айфон: из ОАЭ или из Японии.
Плюсы:
- в стоимость включены цена доставки и таможенного оформления, ничего доплачивать не придется;
- заказ привозит курьер и отдает лично в руки по паспорту;
- низкий процент комиссии — 10% от стоимости заказа.
Минусы:
- помимо комиссии сервиса, с покупателя может взимать комиссию сам магазин;
- все дополнительные услуги (фото, страхование и т. д.) оплачиваются отдельно;
- сроки доставки нередко нарушаются.
AliExpress
AliExpress — глобальная виртуальная торговая площадка, предоставляющая возможность покупать товары производителей из КНР, а также России, Европы, Турции и других стран. Товары на площадке продаются в розницу и мелким оптом.
Сайт AliExpress в настоящее время доступен на русском, английском, испанском, нидерландском, французском, итальянском, польском, арабском и португальском языках (информация о товарах автоматически переводится на разные языки).
Покупки на AliExpress можно оплачивать по банковской карте, выпущенной в России, а также с помощью кошельков Qiwi, Webmoney, ЮMoney.
Ряд товаров, продаваемых на AliExpress, попадает под перечень средств, оборот которых в России ограничен. К ним относятся:
- устройства для скрытого получения информации (статья 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»);
- подделки под известные бренды (статья 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в России»);
- товары, не имеющие сертификации на территории России (статья 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
- предметы оружия, за исключением отдельных видов ножей (статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей или боеприпасов»);
- вещества, оборот которых на территории России запрещен, в том числе химические и огнеопасные — например, фейерверки;
- отдельные виды продуктов, алкоголя, растения и их семена.
Плюсы AliExpress:
- достаточно низкие цены по сравнению со многими сервисами;
- огромный выбор товаров;
- бесплатная доставка;
- наличие скидок;
- наличие гарантии;
- доступность оплаты.
Минусы:
- длительность доставки (от двух-трех недель);
- посылка может затеряться;
- качество товаров не всегда хорошее.