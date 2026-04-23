Где заказывать товары из‑за границы в 2026 году: 11 сервисов доставки

На каких сервисах можно заказать товары из‑за границы в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

Pay Today Фото - © Telegram-канал «Paytoday. Доставка» На сервисе Pay Today можно заказать товары из Европы и Азии. Чтобы сделать заказ, необходимо скинуть ссылку на товар в телегам-бот, после чего будет известна итоговая стоимость покупки. Плюсы сервиса возможность заказать товары, которые сложно приобрести;

комиссия без дополнительных платежей;

в стоимость товара входят проверка на брак и логистические расходы, в том числе оплата таможенных пошлин;

сервис работает не только с магазинами, но и частными продавцами;

юридическое лицо зарегистрировано в России. Минусы внушительная комиссия в размере 20% от стоимости товара;

долгая обратная связь: из-за большого количества заказов ответ иногда приходится ждать целый день.

BuyU$A BuyU$A — это сервис, с помощью которого можно заказать товары с европейских площадок и маркетплейсов, таких как Ebay, Amazon и других. Чтобы сформировать заказ, нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать товар. Плюсы сервиса: невысокая комиссия: $5 минимум, 10% — если товар стоимостью до $2500, 8% — если товар дороже $2500;

быстрый выкуп и доставка;

большой выбор интернет-магазинов, откуда можно сделать заказ;

оперативная круглосуточная техподдержка,

товар можно отправить во все страны: Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Эстония, Австралия, Австрия и т. д. Минусы: могут быть дополнительные платежи, например, $5 за инспекцию товара после его прибытия на склад, $5 за упаковку посылки и т. д.

LiteMF Фото - © Telegram-канал LiteMF С помощью сервиса LiteMF можно заказать товары из США, ЕС, ОАЭ, Турции и Китая. Чтобы сделать заказ, нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении, отправить ссылку на нужный товар и пополнить счет в личном кабинете. На LiteMF можно заказать товары с Ebay, Amazon, iHerb, Adidas и других интернет-магазинов, указанных на сайте. Плюсы сервиса: можно заказывать габаритные товары;

большое количество предложений по доставке: можно выбрать для себя наиболее оптимальный вариант;

комиссия сайта составляет всего 10% от стоимости товара. Минусы: дополнительные услуги (проверка, страховка товара) оплачиваются отдельно;

в LiteMF вас сразу не сориентируют, можно ли привезти товар — это сделают только после оплаты покупки;

при возврате сервис переводит средства не на карту, а на счет в личном кабинете на сайте, а чтобы их вывести оттуда, необходимо заплатить до 5,8% платежной системе, с которой работает LiteMF.

Бандеролька Фото - © Telegram-канал «Бандеролька» «Бандеролька» доставляет в Россию товары из США, Европы и Турции. На сайте можно купить иностранную косметику, парфюмерию, электронику, одежду, обувь, различные аксессуары, зоотовары и т. д. Площадка сотрудничает с такими известными магазинами, как Ebay, Amazon, iHerb, Gap, New Balance, Outlet, Calvin Klein, Timberland, Guess, Sephora и другими. Для заказа необходимо зарегистрироваться на сайте сервиса, выбрать склад, указать ссылку на товар и заполнить все поля с информацией о стоимости и количестве. Плюсы сервиса: для постоянных покупателей действуют скидки по подписке Qwintry Plus: в размере 5-7% — за отправку посылок, 30% — за выкуп и 30% — за страховку;

работает на рынке давно — с 2010 года;

есть пункты самовывоза. Минусы: сервис не доставляет товары, на которые наложены санкции: например, смартфоны, ноутбуки, планшеты, принтеры, видеокарты, одежду и обувь дороже 300 долларов, ювелирные украшения, бытовую технику и т. д. (полный список ограничений представлен на сайте

площадка не участвует в аукционах;

все дополнительные услуги (проверка, страховка, доставка товара) оплачиваются отдельно;

есть ограничения по весу и стоимости посылки;

срок доставки может составлять более одного-двух месяцев.

Оzon Фото - © Страница «Оzon» в «ВКонтакте» «Озон» доставляет товары не только по территории России, но и из Китая, Турции и стран СНГ. Ассортимент товаров самый широкий. Оплачивать покупки можно как банковской картой, так и Ozon Card. При оформлении доставки потребуется ввести номер ИНН, чтобы товар беспрепятственно прошел таможню. Срок доставки зависит от страны и конкретного продавца. Плюсы: быстрое оформление заказа;

покупки на «Озоне» безопаснее, чем на иностранных маркетплейсах, поскольку продавцы должны соблюдать все требования платформы, в том числе и положения «Закона о защите прав потребителей». Минусы: Ozon советует не класть в заказ больше трех однотипных товаров на одно физлицо (даже в разных посылках), чтобы таможня не сочла это коммерческой партией;

риск нарваться на недобросовестного продавца, бракованный товар.

SanktionGO SanktionGO — сервис полного цикла для покупки товаров из Европы и США с доставкой в Россию. Достаточно скинуть ссылку на любой товар с Amazon, eBay, iHerb, Asos, Otto или любого другого магазина — остальное команда берет на себя: выкупает, проверяет, упаковывает и доставляет. Оплата в рублях, цена фиксируется сразу и включает все. Плюсы сервиса: работает с любым магазином и любым товаром — включая крупногабарит и технику;

цена «все включено»: выкуп, проверка, упаковка, доставка, таможня — без доплат по факту;

оплата в рублях через СБП или карту, без валютных конвертаций;

защита заказа: деньги возвращаются, если товар не пришел или пришел с дефектом;

трекинг на каждом этапе — всегда известно где посылка;

работает с бизнесом: резидентские карты, европейские адреса, закупки для юрлиц;

средний срок доставки 13–18 дней. Минусы: поддержка работает только в будние дни с 10 до 18 по Москве — в выходные и вечером ответа не получить.

USmall Фото - © Страница «USmall» в «ВКонтакте» Маркетплейс USmall доставляет товары только из США, Здесь можно купить одежду, обувь, БАДы и спортивное питание. Маркет сотрудничает с такими известными брендами, как New Balance, Tommy Hilfiger, Nike, Zara, H&M, Ralph Lauren и другими. Стоимость доставки в пункт выдачи зависит от выбранной страны и удаленности самого пункта. Товар, купленный на USmall, можно получить в одной из точек Boxberry. Плюсы: услуги по таможенному отправлению бесплатные;

все обязанности по таможенному оформлению берет на себя сервис;

относительно недорогая стоимость доставки, которая зависит от количества вещей в заказе: 1-4 вещи — 399 рублей, 5-6 — 499 рублей, 7 и больше — 599 рублей + 100 за каждую дополнительную вещь, 15 и больше — 1199 рублей и 100 за каждую дополнительную вещь. Минус: лимит беспошлинного ввоза в РФ — 200 €.

Boxberry Фото - © Страница " Служба доставки Boxberry» в «ВКонтакте» Boxberry доставляет товары из США, ЕС, Турции и Индии. Чтобы сделать заказ, нужно: зарегистрироваться в личном кабинете;

поменять адрес доставки на сайте интернет-магазина на адрес склада Boxberry;

оплатить заказ;

собрать корзину в любом онлайн-магазине и указать ссылки на товары;

заполнить декларацию по посылке;

оформить дополнительные услуги (фото, упаковка, страховка и т. д.). Плюсы: компания давно работает на рынке, а значит надежна;

развитая сеть пунктов выдачи заказов. Минусы: медленный выкуп товара;

нехватка операторов, что сказывается на скорости обратной связи.

Shopfans Фото - © Страница «Shopfans.ru» в «ВКонтакте» Компания работает с 2010 года и специализируется на доставке товаров из США и Европы. Сервис работает с такими популярными производителями, как Puma, Nike, Adidas, Reebok, Gap, Timberland, Zara, Calvin Klein, Lacoste, Louis Vuitton, Amazon и многими другими. Плюсы: компания надежная;

сервис сотрудничает со множеством магазинов. Минусы: нельзя купить товары , находящиеся под санкциями;

нельзя купить вещи дороже €300 и технику дороже €750 за штуку — с этим строго, иначе заказ конфискуют.

CDEK Shopping Фото - © Страница «CDEK Shopping» в «ВКонтакте» На данной платформе можно заказать товары из 15 стран, включая США, ОАЭ, Южную Корею, Японию, Китай и страны ЕС. На данном сервисе можно заказать и электронику, и витамины с БАДами, и обувь с одеждой, и даже мебель. Рядом с каждым товаром в карточке указано, из какой страны он идет. Поэтому, например, можно выбрать, из какой страны купить айфон: из ОАЭ или из Японии. Плюсы: в стоимость включены цена доставки и таможенного оформления, ничего доплачивать не придется;

заказ привозит курьер и отдает лично в руки по паспорту;

низкий процент комиссии — 10% от стоимости заказа. Минусы: помимо комиссии сервиса, с покупателя может взимать комиссию сам магазин;

все дополнительные услуги (фото, страхование и т. д.) оплачиваются отдельно;

сроки доставки нередко нарушаются.