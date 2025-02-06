10 идей для подарков на 23 февраля мужчине, у которого все есть

В материале РИАМО собрали идеи для подарков на 23 февраля для мужчин, у которых уже есть гель для душа, носки и пена для бритья с бритвой.

Полет на самолете Фото - © Unsplash.com И не просто полет, а за штурвалом. Пилотирование самолета — необычный подарок для тех, у кого все есть и кто не боится высоты. Подобные сеансы проходят в сопровождении сертифицированного пилота, который объяснит принцип работы самолета и покажет, как им управлять. Пассажир же себя может почувствовать вторым пилотом, а заодно полюбоваться видами с высоты птичьего полета. Можно обратить внимание и на полет на тренажере, если есть какие-то ограничения.

Видеоигра Фото - © Unsplash.com Если ваш мужчина без ума от компьютерных игр или у него есть приставка PlayStation или XBox, то он наверняка обрадуется новой игре или дополнениям к уже имеющимся играм.

Конструктор Даже взрослый состоятельный и уверенный в себе мужчина наверняка обрадуется классному конструктору. Провести несколько вечеров, подбирая сотни деталей таким образом, чтобы получился корабль, самолет или фигурка из любимого фильма, будут рады многие представители сильной половины человечества. Существует множество конструкторов, от типичных вертолетов и макетов известных во всем мире зданий до моделей конструкторов для поклонников фильмов Marvel, компьютерной игры Minecraft и многих других.

Подписка на стриминговый сервис Фото - © Павел Муравьев / Фотобанк Лори Если ваш мужчина смотрит фильмы и сериалы, можно подарить ему годовую подписку на стриминговый сервис, коих сейчас предостаточно. Это практичный подарок, который ваш любимый оценит по достоинству.

Букет из мясных изделий Фото - © Сгенерировано И Небанальный подарок, который как минимум вызовет улыбку у вашего мужчины. Если ваш партнер не является вегетарианцем, ассорти из различных видов мяса и колбас его точно порадует. Охотникам и гурманам особенно придется по душе набор из мяса дичи — паштеты, колбасы, сыровяленое мясо лося, оленя, кабана, глухаря и тд.

Сертификат Фото - © Unsplash.com Что можно подарить человеку, у которого все есть? Конечно, эмоции. Для того чтобы ваш партнер испытал нечто новое для себя, вы можете подарить ему сертификат на экстремальные развлечения, например. Это может быть прыжок с парашютом, полет в аэротрубе или на воздушном шаре, мастер-класс по стрельбе из лука, дайвинг или что-то другое.

Поход в ресторан Фото - © Unsplash.com Для некоторых мужчин идеальным подарком может стать время, проведенное с вами. Если обычно походы в кафе и рестораны инициировал ваш избранник, то в его день можно взять все в свои руки и приготовить для него вечер, о котором он будет помнить долго. Забронируйте столик в необычном ресторане или сходите туда, где уже были и с чем у вас связаны приятные воспоминания.

Ювелирное украшение Фото - © Unsplash.com Многие мужчины любят ювелирные украшения. Как правило, они предпочитают подвески, кольца или браслеты. Опираясь на стиль вашего мужчины, подберите ему что-то, что он точно будет носить в повседневной жизни. Однако можно выбрать и украшение для особого случая. Хорошим вариантом станет, например, браслет с гравировкой на внутренней стороне. Выгравировать можно что угодно: например, какую-то милую фразу, понятную только вам двоим, или слова поддержки.

Что-то из его молодости Фото - © Unsplash.com Хороший подарок — тот, который вызывает позитивные эмоции. Поэтому можно подарить что-то, что так или иначе было связано с его детством или молодостью. Это может быть свитер с таким же рисунком, который был у него в детстве, или игровая приставка, например, SEGA. Если ваш партнер любил играть в игры, такой подарок позволит ему поностальгировать и хорошо провести несколько вечеров. Возможно, он даже захочет позвать друзей.