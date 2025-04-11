Рэп, наркотики и проблемы с законом: чем прославился Паша Техник

Московский рэпер Паша Техник умер в Таиланде 4 апреля. Перед смертью у 40-летней легенды российского рэп-андеграунда отказали все органы. Близкие подозревали, что Ивлева могли госпитализировать на Пхукете из-за последствий употребления наркотиков.

Кто такой Паша Техник

Фото - © стоп-кадр из видео

Павел Ивлев (настоящее имя Паши Техника) родился в Москве 1 июля 1984 года. Первые годы его жизни прошли в «криминальном» районе Лефортово. Позднее будущий музыкант признается, что у него только три ассоциации, связанные с ранними годами жизни: школа, футбол и клей «Момент». Кстати, в школе Павел учился сносно, в 10-м классе его оставили на второй год, но он решил уйти в ПТУ.

С юных лет будущий артист увлекался музыкой, в частности рэпом. Он очень любил группу Bad Balance. Ивлев часто стал заглядывать в подвал, где располагался офис лейбла Rap Recordz, чтобы купить себе новые кассеты, а затем стал показывать ему свои собственные треки. Тогда-то его и заприметил Дмитрий Нечаев, руководитель лейбла. Он дал Ивлеву толчок для его творческой карьеры.

Ивлев совместно с рэпером Смешным создал группу Da Tape Konteyner, которую впоследствии переименуют в Kunteynir. Спустя какое-то время коллега Ивлева решил покинуть творчество, а его место занял сосед Павла по лестничной площадке — Блев МС.

Нельзя не отметить, что поначалу парни воспринимали свое творческое детище просто как развлечение — они много пили и принимали запрещенку, а результат их измененного сознания выплескивали в песнях. Участвовали они в различных батлах. Уже в те времена Ивлев взял себе псевдоним Паша Техник и стал носить маску обезьяны.

Со временем появились первые записанные альбомы — «Эдвард Руки-ножницы», например. К коллективу примкнул Максим Синицын, а сам Паша после четвертой выпущенной пластинки внезапно пропал со всех радаров. Появился лишь после выпуска группой альбома «5 лет», который слушатели очень положительно оценили.

В дальнейшем Паша Техник стал заниматься сольным творчеством. Так, например, он записывал фиты с Раскольниковым и Инстасамкой, создал хит «Передай» в сотрудничестве с Avega и Гради. Жизнь без группы Konteyner казалась ему неполной, поэтому в 2020 году он воссоединился с участниками и выпустил альбом «Дорога в облака».

В 2021 году был гастрольный тур Техника, однако фанаты были очень обеспокоены его физическим состоянием. На концертах он выступал в нетрезвом виде.

Избиение жены на глазах у ребенка

Фото - © стоп-кадр из видео

На днях бывшая жена Техника Ева Карицкая опубликовала видео, на котором находились она, Павел и их шестилетний сын Иван. Женщина утверждает, что Ивлев избил ее и распылил в квартире баллон с перцовым газом. Карицкая укрылась в детской комнате вместе с ребенком. Ваня видел скандал родителей и испуганно плакал, сидя на кровати. Павел же стоял за дверью и требовал, чтобы бывшая супруга вышла из комнаты. «Твой телефон сейчас вылетит в окно, если ты будешь меня еще провоцировать. Ты можешь рассказывать своим друзьям, но не мне. Я все вижу, я тебя читаю, я знаю все твои движения», — говорил Павел.

Карицкая просила Ивлева покинуть дом. Когда он все-таки это сделал, то женщина вышла из комнаты и показала, что осталось в квартире после ухода бывшего мужа. «Вот он поразбивал бутылки», — сообщила она. В квартире был настоящий погром.

Карицкая даже вызывала правоохранительные органы, однако, по ее словам, они лишь сфотографировались с Ивлевым и уехали. Как утверждает Карицкая, у нее сохранились видео этого инцидента. Позднее бывшая жена Ивлеева написала на него заявление в полицию, приложив все видео и фото.

В каких еще скандалах замечен Паша Техник

Фото - © стоп-кадр из видео

Одним из обсуждаемых поступков Паши Техника было то, что он выложил в своем сторис интимные фото Оксимирона* (*иноагент), чтобы позлить свою бывшую девушку, которая появилась с Оксимироном в кадре на одном фото.

Затем Техник записал трек, в котором посмеялся над рэпером Feduk. Однако вскоре попытался оправдаться за него — сказал, что просто играл роль, а обижать рэпера не хотел.

Но эти ситуации — лишь цветочки. Самый громкий скандал с участием рэпера случился в 2008 году. Тогда Пашу Техника арестовали, поскольку поймали с поличным за распространение и хранение синтетических наркотиков. Фанаты даже собирали деньги ему на адвоката, однако это не помогло и ему пришлось отсидеть пять лет в колонии строгого режима. Отбывал наказание он в Карелии. Спустя четыре года его отпустили из-за примерного поведения, однако Техник продолжил попадать в разные неприглядные ситуации.

В 2020 году рэпер снова заимел проблемы с законом. Теперь ему влепили новый срок — 11 месяцев тюрьмы за вождение в нетрезвом виде. Хотя изначально прокурор запрашивал 1,4 года реального срока лишения свободы.

Когда Техник вышел из тюрьмы, он в своих интервью сообщал, что в то время пил практически каждый день, употреблял антидепрессанты, водил машину без прав и попал в несколько ДТП.

В 2023 году глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала МВД проверить Техника на пропаганду запрещенных веществ и распространение деструктивного контента.

Нарко- и алкогольная зависимость Паши Техника

Фото - © стоп-кадр из видео

На протяжении всего своего творческого и жизненного пути Паша Ивлев страдает от разных форм зависимости. В октябре 2022 года, например, он оказался в реанимации из-за передозировки запрещенными веществами. Спустя сутки его выписали из больницы, однако через три дня после выписки Павел снова угодил в скорую. Он решил поиграть в футбол, но его госпитализировали прямо с футбольного поля. Вскоре представитель Паши Техника опроверг информацию о новой госпитализации, заявив, что Техник просто снимал видео с футбольным клубом «Козлы», а слитую в сеть фотографию скорой помощи могли сделать в целях пиар-хода.

В ноябре стало известно, что Техника кладут в реабилитационный центр на полгода, и выходить на связь он пока не будет. Пройдя лечение, Павел покинул рехаб летом 2023-го, но почти сразу его арестовали на две недели за публичную демонстрацию нацистской символики — на одной из татуировок.

Рэпера снова забрали в рехаб, где он продолжил лечение. Лечение помогло ненадолго, в 2024 году Техник сообщал о том, что собирается кодироваться, поскольку после рехаба он все-таки сорвался. Он продемонстрировал в соцсети свидетельство о прохождении лечения от алкогольной зависимости и фото, на котором проходил предварительный медосмотр.

В июле у него должен был быть концерт в Казани, однако перед концертом он пропал, а позже его нашли в нетрезвом состоянии.

Отравление Паши Техника в Таиланде: что известно о его состоянии на данный момент

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В марте этого года Паша Техник отправился отдыхать в Таиланд. Знакомые артиста сообщили, что там он перебрал с запрещенными веществами и получил тяжелое отравление. Телеграм-канал Mash пишет, что эти вещества мог дать Технику фанат. «Какой-то человек угостил его таблетками на вечеринке, а потом улетел. Друзья говорят, что после этой внеплановой дегустации музыкант залетел на больничную койку. При этом к врачам компания не спешила — Пашу три дня пытались прокапать дома и делали непрямой массаж сердца, а скорую позвали только тогда, когда стало совсем плохо», — пишет Mash.

28 марта состояние Паши Техника резко ухудшилось. Врачи диагностировали у него сепсис, пневмонию и полиорганную недостаточность. Ему требуется операция стоимостью в несколько миллионов рублей. Лечить Техника собираются в Таиланде, поскольку он нетранспортабельный.

По информации от близких, состояние Техника было близко к крайне тяжелому. Артист находился на сильной вазопрессорной поддержке (искусственное повышение давления), на ИВЛ и ЭКМО. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая предположила, что это состояние — итог лечения «не теми» антибиотиками.

Вечером 4 апреля проект «Выжившие» сообщил, что Паша Техник скончался в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть. Причиной смерти рэпера Паши Техника стал септический шок, развившийся из-за тяжелой бактериальной пневмонии.

В последние дни у Паши Техника (Павла Ивлева) началась полиорганная недостаточность — перестали работать печень, почки и легкие. Медики ввели его в искусственную кому, подключили к аппарату ЭКМО и вводили сильнейшие препараты, но спасти не смогли.

Смерть Паши Техника подтвердила его экс-супруга, которая все это время была рядом.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — написала Ева Карицкая в соцсетях.

Прощание с Пашей Техником 11 апреля

В пятницу, 11 апреля, в храме Петра и Павла в Москве прошла церемония прощания с популярным рэп-исполнителем Пашей Техником.

В столичном районе Лефортово собрались друзья, родственники и поклонники музыки Паши Техника. Люди принесли венки в память о музыканте. Священники провели службу по умершему рэперу.

На прощание рядом с храмом собралась огромная толпа поклонников. Собравшиеся залезли на забор и скандировали «Паша Техник». Толпа также устроила давку, передает корреспондент РИАМО.