Поиски себя: как москвичка борется с болезнью и что помогает ей не унывать

В материале РИАМО читайте о том, как юная москвичка пробует себя в разных профессиях, несмотря на сложности со слухом.

Карине 18 лет, но она уже попробовала себя в четырех профессиях, и ищет свой путь благодаря трудолюбию и желанию изучать новое. Каждое лето во время каникул Карина выходит на работу, где общается с людьми, приобретает профессиональные навыки, учится у тех, кто уже состоялся в профессии. В этом, кажется, нет ничего необычного, но Карина – слабослышащая и для нее поиск себя – это настоящий путь преодоления.

На вопросы интервью Карина отвечала письменно - ей так проще.

— Расскажи немного о себе.

- Я учусь в 11 классе специальной школы №52 в Москве. Я творческий человек: делаю украшения из бисера и смолы, люблю создавать что-то из бумаги, картона и других материалов. В свободное время играю с братьями, готовлю, убираюсь, раскладываю все по полочкам. Я реалист, добрая, в чем-то упрямая, перфекционист и общительная. С рождения у меня нарушение слуха. Слуховые аппараты надела в два года. В детстве часто спрашивала у мамы: «Почему я в аппаратах, а другие нет? Почему я плохо слышу?» В 10 лет стеснялась их, а сейчас привыкла и приняла. Нам, глухим, бывает нелегко. Мне приходится переспрашивать, не всегда понимаю звуки. Собеседнику важно учитывать, с нами не нужно говорить громко — главное, четко и лицом к лицу.

— Несмотря на нарушение слуха, ты уже четвертый год летом выходишь на стажировку. Как тебе это удается?

- В этом мне помогает фонд «Хранители детства». Он поддерживает подростков в уязвимом положении, помогает с выбором профессии, стажировками. Мне предложили участвовать в программе фонда, и я откликнулась.

К настоящему времени я прошла четыре стажировки: бариста, ветеринаром, флористом и вожатой. В этом году вожатой в мастерской инженерного творчества «КулибинПРО» на ВДНХ. Мне очень понравилось. Думаю, еще вернусь в этот лагерь.

Фото - © из личного архива Карины

— Как прошла твоя первая стажировка?

- Я пробовала себя баристой в кафе «RIBAMBELLE Сердце столицы». Это было очень интересно, моя первая стажировка. Она поэтому очень запомнилась мне. Меня учили варить кофе, делать коктейли, расставлять пирожные. В день собеседования очень переживала — не знала, что рассказать о себе и чего ожидать. Но в первый день работы мне все объяснили и показали. Я чувствовала себя ответственной: готовила напитки для клиентов, следила за сроками годности десертов. Мне это давалось легко и нравилось.

— А ветеринаром быть сложнее? Как ты оказалась на стажировке в ветеринарной клинике?

– Да, я поняла, что с нарушением слуха у меня не получится стать ветеринаром. При этом люди этой профессии вызывают у меня огромное уважение, изначально я рассматривала ветеринарию как одну из возможных профессий. Но благодаря стажировке я поняла, что это не тот путь, по которому мне стоит идти. Это сэкономило мне время и позволило понять, что нужно пробовать себя в другом. При этом я очень благодарна клинике «Аист-вет» стажировка дала мне огромный опыт и позволила многое узнать про себя.

Фото - © из личного архива Карины

– Ты не боялась пробовать совершенно разные сферы. После ветеринарии ты решила работать флористом.

– Да, мне было интересно составлять букеты и композиции, подбирать цветы. В цветочной мастерской «Это еще цветочки» сотрудники мне очень помогали, объясняли, что, как и почему.

— Расскажи про «КулибинПРО» и твою стажировку там этим летом.

– Моя четвертая стажировка — вожатая в мастерской инженерного творчества «КулибинПРО». Это лагерь робототехников. Там проходят занятия по графическому дизайну, 3D-моделированию, дети пробуют себя в роли инженеров, создают технологии своими руками. Каждый день — экскурсии по ВДНХ в разные павильоны. Я наблюдала за детьми, провожала их, помогала, если нужно, фотографировала для родителей и сайта. Ребятам было интересно, как я общаюсь на жестовом языке, мне понравилась их заинтересованность и непосредственность.

Эта стажировка впечатлила меня тем, что все было очень интересно, современно, открыто.

Фото - © из личного архива Карины

— Программа корпоративного наставничества фонда «Хранители детства» предполагает, что подростки выходят на стажировки и получают опыт работы под руководством наставников. Неравнодушных профессионалов сферы. Какими были твои наставники?

– Они были отличными! Больше всего наставников было у ветеринаров. Один особенно запомнился: доверял, показывал все, и при этом не было гиперопеки. Все наставники рассказывали, отвечали на вопросы, давали задания.

— Что для тебя значат стажировки?

– Каждая стажировка, которую я проходила, позволила мне научиться новому, узнать свои слабые и сильные стороны. Именно благодаря им я сейчас столько знаю и могу. Стажируясь ты можешь научиться всему и увидеть профессию своими глазами, почувствовать себя частью коллектива. Даже понять, на что способны твои руки. Я очень хочу найти любимую работу и дружную компанию. Стажировки — это шанс понять, что тебе нравится, и поверить в себя, это возможность получить честные и добрые советы от профессионалов.

Фото - © из личного архива Карины

Справка: Фонд «Хранители детства» помогает подросткам и молодежи уязвимых групп (сиротам, подросткам из семей в тяжелой жизненной ситуации, подросткам и молодежи с особыми потребностями здоровья) сделать осознанный выбор профессии и получать ранний успешный опыт работы при поддержке наставников. Всего в программе принимает участие более 2500 подростков 20 регионов РФ, а летом 2025 года более 500 подростков получили опыт работы в разных сферах.