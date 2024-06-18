Обновление кадров: что известно о новых замах министра обороны РФ и чем они займутся

Кто такие Леонид Горнин, Анна Цивилева и Павел Фрадков, назначенные заместителями Андрея Белоусова, читайте в материале РИАМО.

Спустя месяц после назначения министром обороны Андрея Белоусова произошло новое заметное обновление его команды: 17 июня указом президента страны Владимира Путина были освобождены от должностей четыре заместителя главы оборонного ведомства, место которых наняли три новых человека. Покинули министерство Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов, а пришли в него Леонид Горнин, Анна Цивилева и Павел Фрадков.

Кто покинул должности замминистров обороны 17 июня 2024 года

Николай Панков

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Николай Александрович Панков, еще в 2004 получивший высшее генеральское звание (генерал армии), служил в министерстве обороны с 2001 года, когда был назначен управделами ведомства при министре Сергее Иванове. При нем же в сентябре 2005-го Панков занял должность статс-секретаря министерства обороны – заместителя министра, в которой и находился вплоть до своей отставки летом 2024-го.

Согласно постановлению правительства, основными обязанностями статс-секретаря – заместителя министра являются организация законопроектной работы в федеральных органах исполнительной власти, подготовка предложений по формированию позиции министерства по проектам федеральных законов (законам), рассматриваемым палатами Федерального Собрания Российской Федерации, а также обеспечение взаимодействия с палатами Федерального Собрания Российской Федерации.

Руслан Цаликов

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Руслан Хаджисмелович Цаликов – уроженец Северной Осетии, с 1990 по 1994 годы занимавший должность министра финансов этой республики, а с 1994 года неизменно работавший в команде Сергея Шойгу.

С 1994 по 2000 годы Цаликов возглавлял главное финансово-экономическое управление, а затем департамент финансово-экономической деятельности МЧС России, в 2000 году стал замом министра, в 2005-2007 годах был статс-секретарем – заместителем министра, с 2007 по 2012 годы – первым замом министра.

Вместе с Шойгу Цаликов сначала перешел в руководство Московской области, а затем – в министерство обороны.

В военном ведомстве он с 20212 года был заместителем министра, а с 2015 года вплоть до отставки – первым заместителем министра. В МО Цаликов курировал вопросы расквартирования войск, жилищного обеспечения, строительства и капитального ремонта, управления имуществом, судебно-правовой работы, финансового контроля, медицинского обеспечения, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, а также деятельность АО «Гарнизон» (бывшее ОАО «Оборонсервис»).

Воинского звания у Цаликова нет, он действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Татьяна Шевцова

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Татьяна Викторовна Шевцова – экономист, после окончания университета в 1991 году в течение почти 20 лет работавшая в налоговых органах. С 2004 по 2010 она была заместителем руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Анатолия Сердюкова и вместе с ним перешла в министерство обороны, когда его назначили министром в 2010 году. В том же году Шевцова стала заместителем министра и сохранила свою должность даже при новом министре Сергее Шойгу.

В военном ведомстве она курировала вопросы организации финансового обеспечения Вооруженных сил.

Павел Попов

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Павел Анатольевич Попов – генерал армии (звание получил в 2015 году). Он профессиональный военный, уже с 1990 года начавший служить в войсках гражданской обороны, впоследствии ставших основой МЧС России.

С 2008 по 2013 годы Попов был замом главы МЧС Сергея Шойгу, вместе с ним перешел в министерство обороны, где с 2013 года также стал замом министра.

В военном ведомстве в подчинении Попова находились главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований), главное управление развития информационных и телекоммуникационных технологий и главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники.

Кто стал новыми замами министра обороны 17 июня 2024 года

Леонид Горнин

Фото - © CERZ778. Собственная работа/Wikipedia.org

Леонид Владимирович Горнин – экономист и финансист, до 2012 года работавший в Новосибирской области, где он родился, и занимавший там должности областного министра финансов и налоговой политики, а также первого зама губернатора.

С 2012 по 2018 годы Горнин был заместителем министра финансов Антона Силуанова, а с 2018 по 2024 годы – первым заместителем министра финансов. В Минфине он отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа.

17 июня 2024 года Горнин был назначен первым заместителем министра обороны Андрея Белоусова. В официальном сообщении ведомства сказано, что он будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ, а его главными задачами станут повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

Воинского звания Горнин не имеет, он действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Анна Цивилева

Фото - © Сайт президента России

Анна Евгеньевна Цивилева – по первому образованию врач-психиатр, впоследствии – предприниматель. С 2007 года замужем за Сергеем Цивилевым, который с 2018 по 2024 годы был губернатором Кемеровской области, а затем стал министром энергетики РФ.

В апреле 2023 года Анна Цивилева стала председателем только что созданного государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

17 июня 2024 года она была назначена заместителем министра обороны. Как сообщили в министерстве, на новом месте работы Цивилева будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, «трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек».

«Данное направление деятельности хорошо знакомо Анне Евгеньевне по опыту создания и управления деятельностью Фонда “Защитники Отечества”, взаимодействие Министерства обороны РФ с которым она будет курировать в новой должности», – сказано в сообщении Минобороны.

Павел Фрадков

Фото - © Росимущество

Павел Михайлович Фрадков – сын бывшего председателя правительства РФ и директора Службы внешней разведки Михаила Ефимовича Фрадкова. Он получил юридическое и экономическое образование и работал в самых разных госструктурах – МИД, ФСБ, Росимуществе.

С 2015 по 2024 годы Павел Фрадков был сначала заместителем, а потом первым заместителем управляющего делами президента РФ.

17 июня 2024 года он был назначен заместителем министра обороны. Согласно сообщению ведомства, в сферу ответственности Фрадкова будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства.

«Павел Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по данным направлениям деятельности, накопленный в ходе предыдущей работы в Росимуществе и в Управлении Делами Президента Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны.

Какова структура заместителей министра обороны РФ после 17 июня 2024 года

Фото - © РИА Новости

После перестановок в военном ведомстве 17 июня 2024 года количество заместителей, назначенных новым министром Андреем Белоусовым, достигло четырех: помимо Леонида Горнина, Анны Цивилевой и Павла Фрадкова, это Олег Савельев, еще 20 мая назначенный заместителем министра – руководителем аппарата министра.

Из заместителей министра обороны, назначенных до прихода Белоусова, свою должность пока сохраняют:

начальник Генерального штаба Валерий Герасимов;

начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин;

заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил Андрей Булыга (назначенный 11 марта 2024 года вместо Алексея Кузьменкова);

Юнус-Бек Евкуров, курирующий деятельность главного управления боевой подготовки ВС РФ и Службы безопасности полетов авиации ВС РФ;

Алексей Криворучко, курирующий вопросы организации военно-технического обеспечения Вооруженных сил, планирование развития вооружения, военной и специальной техники, контроль за выполнением гособоронзаказа, организацию в ВС патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работы;

Александр Фомин, курирующий вопросы международного военного и военно-технического сотрудничества.

Что изменилось в министерстве обороны после 17 июня 2024 года

Фото - © A.Savin. Собственная работа/Wikipedia.org

Если проанализировать кадровые перестановки в военном ведомстве по состоянию на текущий момент, можно констатировать, что пока изменения коснулись только финансово-экономических, имущественных и социальных аспектов деятельности министерства.

Кроме того, можно говорить о серьезном омоложении руководства ведомства. На момент отставки Николаю Панкову было 69 лет, Руслану Цаликову – 67 лет, Павлу Попову – 67 лет. На их фоне выделялась только Татьяна Шевцова (54 года). Но даже она старше всех новых замов министра обороны. Так, Леониду Горнину на момент назначения – 51 год, Анне Цивилевой – 52 года, Павлу Фрадкову – 42 года.